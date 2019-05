Snel ritje? Deze nieuwe trein gaat 360 km per uur

De NS zorgt in Nederland voor veel ergernissen: dan is de trein te laat, een andere keer staat-ie een uur bij een stopsein te wachten. In Japan is dat wel anders, daar wordt donderdag namelijk de snelste kogeltrein ter wereld getest. De Shinkansen Alfa-X heeft een maximale snelheid van 400 kilometer per uur en moet vanaf 2030 passagiers gaan vervoeren.

Tien kilometer harder

De trein is bedoeld om de reistijd tussen Tokio en Sapporo verminderen, in het Noordoosten van Japan. De trein gaat 360 kilometer per uur rijden, zegt spoorwegmaatschappij JR East. Dat klinkt waarschijnlijk al snel, maar dat is maar tien kilometer sneller dan de huidige snelheidskampioen. Dat is de trein die Sjanghai en Peking verbindt, de Fuxing Hao.

Luchtweerstand

Een groot probleem bij treinen die erg snel rijden, is de luchtweerstand. Juist om dat te verminderen krijgt de Shinkansen Alfa-X een erg lange neus, bij het binnenrijden van tunnels is er dan minder weerstand.

Hoge snelheid

Bij zo'n hoge snelheid komen natuurlijk nog meer dingen kijken: zoals remmen en het comfortabel kunnen vervoeren van passagiers. Om goed te kunnen remmen heeft de trein - naast de standaard remmen - ook speciale luchtremmen op het dak en magnetische platen onder de trein.

Ook heeft de trein speciale schokdempers om hem stabiel te houden, omdat het natuurlijk niet de bedoeling is dat passagiers misselijk worden.