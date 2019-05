Rutte en de Mark-fluisteraars

Rotterdam hangt vol met campagneposters waarop de tekst ‘Houd mijn vrouw in Brussel’ prijkt. Best een geëmancipeerde manier om huiselijk geweld aan de orde te stellen; totdat het kwartje valt: ’t is een Europarlementariër die ook de komende vijf jaar haar gratis geld wil houden.

Overmorgen zijn de Europese verkiezingen waar geen hond in geïnteresseerd zou zijn, ware het niet dat Forum voor Democratie meedoet en onze MinPres de domste zet uit zijn carrière heeft gedaan: Forumvoorman Thierry Baudet uitdagen tot een debat. Het doel van de premier is duidelijk: Thierry kapotmaken. Een dreigement dat hij ooit deed aan het adres van Wilders. Dat is niet gelukt. Ouder en wijzer verandert hij nu van tactiek: een nieuwe beweging niet laten groeien maar vanaf het begin, bij de basis met wortel en al uitroeien.

Het is een kansloze zaak.

Rutte laat zich adviseren door mensen die geen idee hebben wat ze fout doen. Geen idee hebben waarom we geen VVD meer stemmen. Geen idee hebben waarom iedereen zo boos is. Een debat is dan niet het antwoord, het ontslag van de Mark-fluisteraars wél. Want voor de Mark-fluisteraars is een sterke VVD en een kabinet met VVD-premier, de bron van hun inkomsten, de basis van hun macht en de rechtvaardiging van hun status. De opkomst van Thierry, is het einde van de Mark-fluisteraars. Vandaar dat ze Mark hebben voorgelogen dat hij als winnaar eindigt in een robbertje verbaal vechten met Thierry Baudet. De Markfluisteraars zijn niets anders dan Brutus, klaar om hun Caesar het mes in de rug te steken.

Hoe slecht Baudet het er ook vanaf brengt in het debat (quod non), Rutte en Mark-fluisteraars staan symbool voor kartelpolitici. Kiezers hebben al eerder bewezen klaar te zijn met kartelpolitici. Het gaat niet meer om het gelijk van Rutte, zijn gelijk wordt allang niet meer geloofd door kiezers. De Mark-fluisteraars denken dat leugens onderdeel van politiek zijn, niet voor niets hebben ze Rutte ons jaren laten voorliegen. De Mark-fluisteraars vinden dat wij kiezers in de weg staan bij het uitvoeren van hun eigen zakkenvulprojectjes – VVD Senator Anne Wil Duthler is slechts de laatste in een eindeloze reeks graaiers. De Mark-fluisteraars denken dat oneliners onderdeel van politiek zijn. De Europese verkiezingen hadden rustig aan ons kiezers voorbij kunnen gaan maar dankzij de Mark-fluisteraars die een debat afdwongen, zullen meer mensen dan ooit richting stemlokaal gaan. Dat dat stemmen zal opleveren voor de VVD, geloven alleen de Mark-fluisteraars.

Wij kiezers weten heus dat Forumpolitici het niet beter zullen doen. We zijn niet gek. We snappen het best. Ook bij Forum zitten zat lieden die blij zijn eindelijk hun zakken te kunnen vullen. Maar wat Mark-fluisteraars niet snappen is dat wij kiezers dat weten. Dat accepteren. En denken: het is nu hún beurt. De rest moet wegwezen uit Brussel. Ga gewoon wég. Ga terug naar huis en val niet ons, maar je man lastig.