Rust regeert tijdens stakingen in het OV

Op de meest druilerige ochtend in de afgelopen weken werd het veel mensen onmogelijk gemaakt om droog op het werk te arriveren. De ov-stakingen gingen door op dinsdag en de stakingsbereidheid bleek hoog. Er volgden files, teleurgestelde taxichauffeurs en veel lege stations. Metro maakt de balans op.

Acties rustig verlopen

De acties op dinsdag zijn rustig verlopen. Reizigers waren goed op de hoogte. Dat kon ook moeilijk anders, de stakingen in het openbaar vervoer zijn vooraf uitvoerig gecommuniceerd. Niet alleen vanuit de vakbonden, ook door bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, Schiphol en de vervoerders zelf.

De reizigers leken op hun beurt wel begrip te hebben voor de actie. Bij reizigersorganisatie Rover kwamen in ieder geval geen extra meldingen binnen. De staking was ook al even bekend, dus weinig mensen lieten zich er nog door verrassen.

e bussen van het vervoerbedrijf Keolis blijven binnen de poort tijdens de landelijke staking van het regiovervoer. Foto: ANP - Olaf Kraak

Miljoenenverlies vervoerders

Reizigers werd sterk afgeraden naar het station te gaan en daar werd goed gehoor aan gegeven want vrijwel alle stations waren surrealistisch leeg. De vervoerders lopen door de stakingen wel de nodige miljoenen mis. Vooraf gaven zij al duidelijk te kennen dat zij het jammer vinden hoe de reiziger de dupe is van een conflict waar zij geen deel van uitmaken.

Bij de Nederlandse Spoorwegen werd wel besloten om alle basisvoorzieningen beschikbaar te houden. „Als je dan toch op het station belandt en de treinen rijden niet, dan is het wel prettig dat je een kop koffie kan halen en naar het toilet kunt”, verklaart NS-woordvoerder Hessel Koster. Met name op toeristenstations dwaalden wel een paar reizigers rond die het nieuws over de stakingen hadden gemist. „Ik ontving wel signalen uit Amsterdam dat de tijd vooral wordt gebruikt om de winkeltjes op te ruimen en schoon te maken, want er is niet veel te doen.”

Fietsers in de IJtunnel. Omdat de veerponten over het IJ niet varen vanwege de ov-staking, is de tunnel opengesteld voor fietsers en zijn automobilisten niet welkom. ANP - Remko de Waal

Historische dag

Volgens Roel Berghuis van FNV was het een historische dag wat betreft stakingsbereidheid in het openbaar vervoer. Een enkele streekbus reed nog, en uiteraard de pendeltrein tussen Schiphol en Amsterdam Centraal. Die moest van de rechter blijven rijden in verband met de openbare orde. Berghuis: „Dit is zo massaal, die actiebereidheid is mooi om te zien. We merken ook dat de aanmeldingen voor de stakingen op woensdag binnenstromen.”

Bij Schiphol werd in eerste instantie een flink verkeersinfarct verwacht, dat viel uiteindelijk mee. Volgens een woordvoerder was het zeker geen normale dinsdag, maar bleef de situatie beheersbaar. Voor de gelegenheid werd een actiecentrum ingericht op de luchthaven, vanuit die plek werd de verkeerssituatie overzien. Daar werd uiteraard deskundig personeel voor ingevlogen. Het was absoluut drukker op de weg dan normaal, maar men bleek goed voorbereid op de stakingen en de gevolgen.

Bij Schiphol werd een enorm verkeersinfarct verwacht. Dat viel uiteindelijk mee. Foto: ANP - Robin van Lonkhuijsen

Klagende taxichauffeurs

Taxichauffeurs verwachtten vooraf topdrukte, zij kwamen van een koude kermis thuis. Bij taxicentrale TaxiLux in Utrecht was het business as usual. Al kwamen er wel veel klachten binnen van chauffeurs. Die stonden op het station te wachten en hadden geen ritten, terwijl zij juist extra werk hadden verwacht. Niet onlogisch, maar de meeste reizigers lieten zich niet door de stakingen verrassen. Aangezien de treinen niet binnenreden, kwam daar ook geen klandizie vandaan. Wie van A naar B wil, gaat bovendien niet naar een station om in de taxi te stappen.

Slimme actie

Michelle Vet (23) werkt bij een Amsterdams autoverhuurbedrijf. Toen ze hoorde dat de Vrije Universiteit ook dinsdag de tentamens liet plaatsvinden, ondanks de stakingen, bedacht ze een ludieke actie. Wie kon aantonen dat hij op dinsdag een tentamen had, beloofde minstens drie andere studenten mee te nemen en in bezit was van een rijbewijs, kon op maandag gratis een huurauto afhalen. Als deze op woensdag om 10.00 uur maar weer terug was. „We vonden het leuk om de studenten een eindje op weg te helpen. Die dachten in eerste instantie ook dat het een grap was.” Er werden zo’n acht auto’s afgehaald. Sommige studenten wilden meer vrienden transporteren, die kregen een minibusje mee.