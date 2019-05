Romy Monteiro met de schrik vrij na heftige crash

Zangeres en musicalster Romy Monteiro is zondag gecrasht op het circuit van Zandvoort. Ze is uit voorzorg naar het ziekenhuis geweest. Op het circuit waren de de afgelopen dagen de Jumbo Racedagen. Monteiro deed mee aan de Ladies GT Race. „Gelukkig kwam ze met de schrik vrij", liet Jumbo in de avond weten.

Monteiro reed met grote snelheid over het circuit toen haar wagen uit koers raakte en ze van de baan vloog, zo is te zien op een filmpje op de Telegraaf. Monteiro is met een ambulance weggebracht. Een woordvoerster van Jumbo zei eerder op de dag al dat Monteiro „continue bij kennis is geweest en dat het standaard-procedure is, dat zij ter controle naar het ziekenhuis is gebracht. We nemen altijd het zekere voor het onzekere."

Kwartier stabiliseren

De Telegraaf schrijft dat Monteiro in haar auto moest blijven zitten tot de ambulance arriveerde. Ziekenbroeders waren vervolgens bijna een kwartier bezig haar te stabiliseren, voordat zij op een plank de ambulance in kon worden getild en werd afgevoerd. Volgens omstanders klaagde zij over pijn in haar nek.

Tijdens de racedagen kreeg vrijdag ook presentatrice Sandra Schuurhof een ongeval op het circuit. Zij maakte een oefenrondje toen het mis ging. Met hoge snelheid vloog ze uit de bocht en reed ze de auto total loss. De Hart van Nederland-presentatrice is flink geschrokken, maar maakt het verder goed.