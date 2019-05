Recordpoging lange mensen: Het voelt als thuiskomen

Staat Stadion Galgenwaard in Utrecht normaal gesproken vol met voetballers en supporters, is het donderdag vol met een heel ander publiek. Een waarschijnlijk veel langer publiek ook: de Klub Lange Mensen gaat namelijk proberen het record voor grootste bijeenkomst van mensen op een locatie te verbreken.

Buitensporig lang

Heel veel zin heeft organisator Tessa Smit erin. Met haar 1.88 kan ze zichzelf zeker tot de wat langere vrouwen van het land rekenen, en daar is ze zich ook bewust van. „Ik voelde me eigenlijk niet buitensporig lang, maar toen ik eenmaal bij de Klub Lange Mensen zat merkte ik echt dat dat een verademing was.”

Onbewust worden er namelijk altijd wel opmerkingen gemaakt over haar lengte. „Niet eens vervelend hoor, maar twee op de drie mensen zegt er wel iets over. Dat ze zich klein naast me voelen of dat ze zelf graag wat langer zouden willen zijn. En dat is niet erg, maar stel je voor dat iedereen altijd iets zou zeggen over jouw neus. Dat wordt dan op gegeven moment toch best wel een dingetje.”

Toen ze voor het eerst mee ging op een EuropaTravel met de Klub Lange Mensen ging er een wereld voor Smit open. „Het voelde echt als thuis komen, als een warm bad. Het is gewoon fijn dat er mensen zijn zoals jij. En dat je eens een gesprek op ooghoogte kan voeren”, voegt ze lachend toe. „Er zijn ook lange mensen die bij de klub komen om een partner te vinden. Zodat ze zich een keer niet een hernia hoeven zoenen.”

Compenseren

Hoewel ze zichzelf dan niet buitensporig lang noemt, past Smit zich wel degelijk aan. „Als ik met vrienden naar de kroeg ga, ga ik altijd op een barkruk zitten. Ik probeer eigenlijk altijd wel te compenseren voor mijn lengte en ik ben er dan ook altijd wel mee bezig.”

Bij concerten bijvoorbeeld: „Ik sta altijd achteraan, of tegen de muur. Ik voel me echt schuldig als ik vooraan sta, daar heb ik ook zeker wel opmerkingen gehad als ik dat wel doe. Ik til er niet zwaar aan, maar je wordt wel altijd weggezet.”

Ook het kopen van kleding of schoenen is geen pretje als je zo lang bent. „Dat zijn wel echt producten waarin de keuze beperkt is. Of er gewoon geen keuze is”, vertelt Smit. De Klub Lange Mensen houdt op hun website dan ook een lijstje van winkels bij, waar wél kleding of schoenen gekocht kunnen worden.

Als er dan al keuze is, is die vaak beperkt. „Ik houd bijvoorbeeld van heldere kleuren, maar daar is niet veel keuze in. Grote maten zijn voornamelijk zwart, grijs, donkerblauw of –bruin. Als ik niet uitkijk zie ik eruit alsof ik permanent in rouw ben”, lacht Smit. „Het zijn kleine dingen en het wordt gelukkig ook steeds beter.” De Klub Lange Mensen heeft daar het voortouw in. Zo zit er bijvoorbeeld een panel van de Klub in nieuwe treinen van de NS, om te testen of het voor lange mensen ook wel te doen is.

Voordeel

Gelukkig is haar lengte ook soms voordelig. „Bij bepaalde sporten doe ik het erg goed. Ik roei, waar mijn lengte echt een voordeel is. En ik word altijd gevraagd om te komen volleyballen of basketballen, omdat ze graag een lang persoon in het team willen hebben.”

Donderdag verzamelen alle lange mensen zich in het Utrechtse Galgenwaard, in een poging het huidige record te verbreken. „Dat moet wel gaan lukken”, denkt Smit. „Het huidige record staat namelijk op 136 man en we hebben nu al meer dan 800 aanmeldingen.” En dat mag ook wel, vindt ze. „Wij Nederlanders zijn het langste volk ter wereld. Het zou de eer te na zijn als we dit record niet zouden verpletteren.”

Die aanmeldingen zijn overigens niet alleen Nederlanders. De recordpoging valt namelijk in een week met allerlei activiteiten voor Europese gasten van andere klubs voor lange mensen. „Er komen zelfs mensen uit Amerika en Canada hiervoor overgevlogen.” Een recordpoging leek haar wel een leuke toevoeging aan de week. Niet in alle landen ter wereld is zo’n klub. „Er moeten natuurlijk wel lange mensen zijn. In Italië is er bijvoorbeeld geen en die in Zweden is onlangs opgeheven.” Maar dat mag de pret niet drukken, want er zijn nog genoeg lange mensen over. „Het moet donderdag dan ook vooral een hele gezellige dag worden.”

Donderdagmiddag om 17 uur moet men aanwezig zijn, dan wordt er door de organisatie gemeten. Voor de vrouwen geldt een minimumlengte van 180 cm, voor mannen geldt een minimum van 190 cm.