Rebelse Belg trekt broek naar beneden in stemhokje

Waar Nederland donderdag al aan de beurt was om te stemmen voor het Europees Parlement gebeurt dit in de meeste andere lidstaten, waaronder België, pas zondag. Niet iedereen lijkt dit feest van de democratie echter even serieus te nemen.

In Antwerpen vond een rebelse stemmer het kennelijk dusdanig benauwd in het stemhokje dat hij zijn gulp openritste en riem lostrok om vervolgens de zwaartekracht zijn werk te laten doen, zo schrijft het Laatste Nieuws.

Belgische verkiezingsmoppen

De foto van de blote benen werd gedeeld op sociale media en zorgde voor veel hilariteit bij onze zuiderburgen. Het is onze Vlaamse collega's helaas niet gelukt om de man te spreken te krijgen. Of, en op welke partij, hij heeft gestemd is niet bekend. Ook zijn beweegredenen voor zijn daad blijft gissen, er is niet ingegrepen.

Niet alleen in Antwerpen was het raak, ook in Vlaams-Brabantse Londerzeel werd er een poets gebakken. Een medewerker van het stembureau had kennelijk niet zoveel op met wielrenners en hun kleding. Een ieder die erbij liep als een Tom Dumoulin met een paar maatjes meer moest vijf euro betalen. Het is niet bekend hoeveel deze actie heeft opgeleverd.

Allicht komt het melige gedrag van de Belgen doordat zij een opkomstplicht kennen bij verkiezingen. Wegblijven omdat het je niet interesseert, of om een andere reden, resulteert in een boete van 40 tot 80 euro. De uitslagen van de verkiezingen voor het Europees Parlement, waaronder ook die in Nederland, worden zondagavond verwacht.