PvdA grootste, SP en PVV verliezen terrein in EU

De laatste stembussen zijn gesloten en de stemmen worden of zijn geteld. In Nederland stemden we afgelopen donderdag al voor de Europese Verkiezingen, in onder andere België gingen burgers pas zondag naar de stembus.

Om die reden komt de uitslag nu ook pas naar buiten. De PVV en SP zijn getroffen door een flinke nederlaag en verdwijnen uit het Europees Parlement. De PVV heeft op dit moment nog vier zetels en de SP twee.

Dubbel aantal zetels PvdA

De PvdA is met 6 (van de in totaal 26 Nederlandse zetels in het Europees Parlement) als grootste partij uit de bus gekomen. De VVD volgt met 4 zetels, net als het CDA. GroenLinks en Forum voor Democratie krijgen er elk 3, ChristenUnie/SGP en D66 2 en 50PLUS en Partij voor de Dieren 1.

Donderdag leek de PvdA al de grootste, maar onder aanvoering van Frans Timmermans ziet de partij het zeteltal zelfs verdubbelen. Dat is goed nieuws voor de tweede man van de Europese Commissie, die nu eerste man wil worden.

Bondgenoten

De PVV hoopte met populaire bondgenoten als de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini na de verkiezingen in Brussel meer gewicht in de schaal te kunnen leggen. Maar de partij van Geert Wilders, tot dusver juist een van de steunpilaren van deze politieke familie, verdwijnt uit het Europees Parlement.

Waar de PVV afdruipt, mag nieuwkomer Forum voor Democratie meteen drie mensen naar Brussel afvaardigen. De VVD van premier Mark Rutte, die aan het slot van de campagne persoonlijk de confrontatie zocht met FVD-leider Thierry Baudet en een tweestrijd leek te ontketenen, blijft Forum wel ruim voor.

Nederlaag

De SP ruimt na twintig jaar in het Europees Parlement het veld. De partij van Lilian Marijnissen lijdt haar vierde gevoelige verkiezingsnederlaag op rij. De persoonlijke aanval op Timmermans, in een omstreden campagnespotje dat het tij moest keren, lijkt eerder averechts te hebben gewerkt.

50PLUS, dat in 2014 lang hoop mocht koesteren maar uiteindelijk op haar neus keek, haalt het dit keer nipt wel. Lijsttrekker Toine Manders blijkt met name populair in Noord-Brabant en Limburg, waar hij vandaan komt en druk campagne voerde.

De opluchting bij de Partij voor de Dieren, die haar zetel in de waagschaal zag, zal groot zijn. De partij timmert hard aan de weg om in andere Europese lidstaten zusterpartijen van de grond te krijgen, maar vreesde even juist in bakermat Nederland een veer te laten.

Grootste nederlaag SP in Boxmeer

De SP noteerde haar grootste nederlaag in Boxmeer, geboorteplaats van oud-partijleider Emile Roemer. De partij kreeg vijf jaar geleden 24,1 procent van de stemmen in de Brabantse gemeente. Op donderdag moesten de socialisten genoegen nemen met 7,5 procent. In buurgemeente Cuijk raakte de partij 11,9 procentpunt kwijt. Ook op andere plekken in de regio, zoals Grave, Mill en Sint Hubert, Gemert-Bakel en Sint Anthonis, keerden de kiezers zich af van de SP.

Net over de provinciegrens in het Limburgse Gennep verloor de SP 14,3 procentpunt. In Zuid-Limburg ging de SP onder meer in Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade en Voerendaal hard onderuit. In Groningen verloor de partij aanzienlijk in Oldambt, Midden-Groningen, Westerwolde, Veendam en Pekela.

De minst slechte resultaten boekte de SP in de plaatsen waar de partij toch al klein was, zoals de overwegend gereformeerde gemeenten Urk, Staphorst, Bunschoten, Scherpenzeel en Elburg.

PvdA in tien provincies grootste

In tien van de twaalf provincies heeft de PvdA de meeste stemmen gekregen. De partij van Frans Timmermans won in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Groningen, Limburg, Flevoland, Drenthe en Friesland

In Limburg, thuisprovincie van Timmermans, boekten de sociaaldemocraten hun grootste overwinning. Ze kregen er 29 procent van de stemmen. In Drenthe stemde 23 procent van de kiezers op de PvdA.

In Overijssel kreeg het CDA de meeste stemmen. Zeeuwen kozen vooral voor de combinatie ChristenUnie-SGP, met een nipte voorsprong op de PvdA.

Forum versus CU-SGP

Forum voor Democratie werd de naaste rivaal van ChristenUnie-SGP op Urk. De partij van Thierry Baudet kreeg 14,8 procent van de stemmen op het voormalige eiland. CDA had 6,3 procent van de Urker kiezers achter zich, PVV kreeg 4,6 procent van de stemmen. Jezus Leeft werd vijfde met 1 procent. De eerste linkse partij op Urk is de PvdA met 39 stemmen, oftewel 0,6 procent.

In Staphorst kreeg ChristenUnie-SGP 54,6 procent van de stemmen. In Tubbergen schaarde 53,1 procent van de bevolking zich achter het CDA. Beide gemeenten liggen in Overijssel.