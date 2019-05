'Psychologisch spelletje tussen mij en hen'

Nieuwe ronde, nieuwe kansen bij BankGiro Miljonairs (voorheen: Weekend Miljonairs), waarin Robert ten Brink zich weer met potentiële miljonairs in de hot seats nestelt.

Back!

Wie herinnert zich niet de zwarte leren stoelen aka de hot seats, de intense blik van Robert waarvan je je altijd even afvroeg of hij niet stiekem aan het seinen was („absoluut niet, nóóit!”) en het bijna té spannende van hoog naar laag aflopende muziekje wanneer de volgende vraag werd in gestart? Ja, die goeie ouwe Weekend Miljonairs-tijd ligt al sinds 2008 achter ons, als je de afleveringen met Jeroen van de Boom even niet meetelt, maar goed nieuws voor de liefhebber van de beroemde multiple choicequiz en/of Robert ten Brink: beide zijn back en vanaf zaterdag 25 mei op RTL 4 te zien. Het interview is in Hilversum, waar hij de hele dag door interviews heeft en waar vele voetstappen en herinneringen liggen.

„Kijk, daarboven zat ooit de redactie van de All You Need”, wijst hij naar een klein raam in een gebouw tegenover. Járen geleden alweer, of decennia zelfs, want Ten Brink (1955) gaat al eventjes mee. Zijn geheim, zowel van zijn nog altijd best jongensachtige hoofd als presentator-zonder-houdbaarheidsdatum? Visagiste Toop, die tussen de bedrijven en fotoshoots door Roberts wangen bij blusht, weet het kort doch treffend te omschrijven: w

„Karakter. Dat heb je of heb je niet. Hij heeft het.”

Hij vraagt nog een cappuccino en gaat met alle plezier even met ondergetekende op de foto, in de hot seats, waarin overigens géén verwarming zit en waar Robert géén zelf regelbare thermostaat van heeft -,,dat was een grapje...”-.

Kippenvel

„Dan moet ik hier, en jij zo tegenover me”, dirigeert hij geroutineerd. Als die zwarte leren stoelen toch eens konden praten... Talloze kandidaten ploften er in, draaiden er ongedurig en ineens aan alles, vooral zichzelf, twijfelend in rond. Broedend, hardop in zichzelf pratend, hopend op een blik van Robert, en zwetend op die 1000 / 16.000 / 250.000 of misschien zelfs wel de miljoen euro vraag, die nog maar één keer goed werd beantwoord. Zelf speelt hij het weleens in het vliegtuig, maar dat is toch anders, om er met zijn welbekende diepe lach aan toe te voegen: „ik kom nooit ver!”

Hij is blij dat Weekend Miljonairs, vanaf nu BankGiro Miljonairs en dat hij zelf afkort tot ‘Miljonairs’, weer terug is. Een understatement, ,,het was nog nét geen zeuren, maar ik liet geen gelegenheid voorbij gaan om het onder de aandacht te brengen.” De aanhouder wint, een vlieger die overigens niet altijd opgaat in zijn All You Need is Loveen ‘helemaal niets!’ roept hij het bijna uit op de vraag wat 20 jaar na dato van de allereerste is veranderd. Of nou ja, voor de hele goede verstaander, het beginmuziekje (níet het zenuwslopende tu-du-tu-du-du-du-muziekje na elke vraag, een geluid dat hij eng goed na kan doen, waarna je als vanzelf kippenvel en een nerveus gevoel in de onderbuik krijgt) en voor de goede kijker het logo, dat nu hetzelfde is als het Engelse origineel.

Zelfvertrouwen

In de studio, met de lampen en camera’s, het publiek en Ten Brink voor je, al dan niet met zijn befaamde wijsvinger licht tikkend op zijn mond-pose, is het natuurlijk wel even wat anders spelen, dan thuis op de bank. Zelfvertrouwen is ‘het geheim’, ,,Je moet in jezelf blijven geloven, elke vraag opnieuw, en daarnaast de durf hebben om te spelen en je niet laten tegenhouden door de hoogte van het bedrag.”

Hij heeft er weer zin in / Jurgen Jacob Lodder

Of door de stoïcijnse blik van de quizmaster, die in tegenstelling tot de meeste andere tv-hosts juist niét de kandidaten op hun gemak stelt. „Het is een psychologisch spelletje tussen mij en hen.” Soms hopen mensen iets in zijn ogen te zien en roepen ietwat verloren ‘ik gok C... of toch niet?’, waarna Robert zijn handen in de lucht gooit, ‘ik weet het niet...’ Hij glimlacht als hij aan de eerste opnames van het nieuwe seizoen denk,t met daarin deelnemers uit de BankGio Loterij, ,,het is een heen en weer spelletje, en kan heel lang doorgaan.”

Voorzeggen in de vorm van linkerwenkbrauw omhoog voor A of krabbelen aan zijn rechteroorlel voor D, of op wat voor manier dan ook, doet hij pertinent niet. Al zal hij bij iemand die stiknerveus is en bij de eerste vraag Kwok wil antwoorden als het derde neefje van Donald Duck, ‘heus wel even: kom op nou, denk even na!’ zeggen. Zo is Robert dan ook wel weer, „maar al zou ik het vaker willen, ik weet de antwoorden ook niet van tevoren.”

Die ene kandidaat...

Bedankkaarten, flessen wijn of überhaupt contact met kandidaten is er na de uitzending niet. ,,Het is niet zoals All You Needof Love is in the Air waar ik vaak weken op pad ben met kandidaten, dit is allemaal studiowerk.” Ze komen uit het publiek en na de vliegensvlugge vraag bij hem in de hot seat, en na gemiddeld een uurtje is het weer klaar. Vindt-ie ook prima, „juist die combinatie van programma’s houdt het voor mij leuk.”

Toch zal hij één kandidaat nooit vergeten. Een ontzettend slimme, leuke jongen, begint hij te vertellen. ,,Net vader geworden, zijn vrouw zat op de tribune en hij speelde de miljoenvraag.” Waar heeft Einstein gestudeerd, herinnert hij het zich, waarschijnlijk net als de jongen in kwestie, nog als de dag van gisteren. ,,Hij dacht het te weten en speelde. Het was fout, terwijl zijn vrouw wel het goede antwoord wist...” (Leipzig) Hij viel terug naar 16.000 euro. Bijzonder sneu voor de jongen, ,,Maar hij had niet hoeven spelen... Het was fantastische televisie natuurlijk, maar we hebben na afloop nog wel heel lang met hen nagepraat.”

Valsspelen?

De vraag herkauwen, afpellen, hardop nog een keer stellen, en nog een keer... Neem je tijd, tipt hij, ,,er zit altijd een cluein, er staan niet zomaar vier antwoorden bij elkaar en vergeet niet dat de vragen door mensen zijn bedacht, niet door computers.”

Of er weleens is valsgespeeld? Nee, niet dat hij weet tenminste. ,,De opnames zijn in een soort arena waarin elk geluidje of fluppertje meteen opvalt, al weet je natuurlijk niet wat mensen tegenwoordig kunnen uithalen met hypermoderne oortjes en zendertjes en iemand die heel snel zit te googelen en...” Hij moet nu lachen, ,,nee joh, dat zou echt wel in de gaten lopen.”

1 miljoen

Slechts een keer werd de hoofdprijs gewonnen. In de uitzending van 6 januari 2001 beantwoordde Hans Peters uit Deventer alle vijftien vragen goed. Hij won daarmee 1 miljoen gulden en werd dus miljonair. Dé vraag: wie ontwierp zowel de huidige Nederlandse munten, alsook de zijde van de Nederlandse euromunten? A: Luc Luycx, B: Bruno Ninaber van Eyben, C: Jaap Drupsteen, D: R.D.E. Oxenaar. Het goede antwoord was B.