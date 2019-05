Politie zet traangas in bij protesten Parijs

Niet iedereen in Nederland was gisteren te spreken over de winst van Ajax op Tottenham Hotspur. Johan Derksen liet weten niet onder de indruk te zijn. „Ik weiger met de polonaise mee te lopen”, zei de voetbalanalist.

Dat hij vervolgens de nodige kritiek over zich heen kreeg kon Derksen weinig schelen. De analist had genoeg punten van kritiek, na een volgens hem zwakke pot van de Ajacieden. Zo had hij Schöne „niet gezien", Neres had „niets gedaan", had Veltman „er niets van gebakken" en was Ziyech „voor zijn doen heel erg zwak".

Hetzelfde als Ten Hag