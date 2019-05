Pieter Heerma nieuwe fractievoorzitter CDA

Pieter Heerma volgt Sybrand Buma op als fractievoorzitter van het CDA. Dat heeft de fractie in haar wekelijkse vergadering besloten. Buma verlaat Den Haag om burgemeester van Leeuwarden te worden. De gemeenteraad van de Friese stad droeg de CDA-voorman vorige week voor.

Gevoel van plichtsbesef

De 41-jarige Heerma bedankte de fractie dinsdag voor het vertrouwen en zei zijn nieuwe functie niet „licht" op te vatten. „Ik sta hier niet met een gevoel van ambitie, maar een gevoel van plichtsbesef." De partij kiest later een nieuwe partijleider. Heerma wil dat niet worden.

„Iemand moet het schip leiden richting de volgende verkiezingen", vervolgde Heerma. „Dat is mijn ambitie. Ik heb niet de ambitie om partijleider te worden." In de discussie over de nieuwe partijleider en lijsttrekker bij de volgende verkiezingen worden de namen van ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Wopke Hoekstra (Financiën) het meeste genoemd.

Vader

De nieuwe fractievoorzitter is een zoon van oud-CDA-leider Enneüs Heerma, die fractievoorzitter was van augustus 1994 tot en maart 1997. „Ik kan niet ontkennen dat het een cirkel-rondgevoel ook bij mij oplevert." Dat het destijds voor de vader niet altijd een succes was „houdt me ook met beide benen op de grond".

Pieter Heerma verblijft bijna zijn hele werkzame leven op of rond het Binnenhof. Hij was van 2002 tot 2011 voorlichter de CDA-fractie. Daarna volgde een kort intermezzo als manager bij een zorgverzekeraar waarna hij in 2012 terugkeerde als Kamerlid. Hij was daar belast met sociale zaken en integratie. Sinds 2017 is hij de fractiesecretaris.