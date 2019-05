Petitie: verplicht EHBO-les op middelbare school

Wiona is Managementassistente bij NIVRE Calamiteiten & Projecten in Groningen via Olympia. Zij vertelt over de voldoening die ze haalt uit het helpen van mensen in het aardbevingsgebied.

Werk van betekenis doen, dat geldt absoluut voor Wiona (38). „Mijn werk is geweldig. Ik kan het niet anders zeggen. Elke dag ga ik met een lach naar mijn werk en kom ik met een lach weer thuis.” Sinds een half jaar werkt de vrolijke Wiona via Olympia als managementassistente bij NIVRE Calamiteiten & Projecten in Groningen. „Iedereen heeft wel gehoord van de aardbevingen in Groningen en de schade die vele duizenden huizen hebben opgelopen. Wij doen elke dag weer ons uiterste best om mensen in het aardbevingsgebied die schade melden, op een juiste, nette en snelle manier van dienst te zijn. Het is al vervelend genoeg dat ze schade hebben aan hun huis. Wij kunnen ze helpen door zo snel mogelijk schade-experts naar de woning te sturen, zodat de schadevergoeding kan worden afgehandeld. Zo krijgen de bewoners waar ze recht op hebben.”

Spin in het web