Peru getroffen door aardbeving met kracht van 8.0

In Peru zijn mensen in het noorden van het land vannacht flink geschrokken. Een zeer zware aardbeving heeft het land getroffen. De beving had een kracht van 8.0 op de schaal van Richter en was zo krachtig dat mensen niet gewoon konden lopen, vertelde een burgemeester op de radio. Er is tot nu toe één dode gevallen.

Gewonden en schade

De beving gebeurde in dunbevolkt gebied. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er zeker gewonden gevallen. Tientallen huizen zijn zwaar beschadigd. In het dorp Yurimaguas stortte een huis in.

De Peruaanse president Martin Vizcarra is naar het gebied afgereisd om er de schade met eigen ogen te zien en de lokale bevolking te steunen. Doordat het om soms afgelegen gebied gaat, is nog niet overal de omvang van de schade bekend.

De president bezoekt de getroffen gebieden / ANP

Ver te voelen

In grote delen van het land werd de beving gevoeld. Peru is gewend aan krachtige aardbevingen, doordat onder het land verschillende aardplaten samenkomen. In maart trof een beving met een kracht van 7.0 het land.

Een aardbeving met een kracht van 8.0 of hoger komt gemiddeld één keer per jaar op aarde voor.