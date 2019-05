Paus Franciscus komt met meldpunt seksueel misbruik

Die oude vertrouwde boterham met kaas is vanaf nu immaterieel erfgoed en wordt gevierd met broodje kaasdiner en expositie De Kunst van Brood. Nieuwe missie: op de UNESCO-lijst, ,,net als pizza.”

Favoriet

Wie is er niet groot mee geworden? De boterham met kaas is nog altijd geliefd, van de basisschool in de broodtrommel tot in het verzorgingstehuis onder de stolp, en vraag je iemand die al lang in het buitenland zit -of tijdens Expeditie Robinson- waar hij/zij nou het meeste zin in heeft, is de boterham met kaas altijd een van de Hollandse favorieten.