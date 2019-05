Palestijnse vlaggen kunnen IJsland straf opleveren

Na jaren wachten is het dan eindelijk zo ver. Maandagavond zal de aller- aller- allerlaatste aflevering van de serie Game of Thrones (GoT) te zien zijn. Nog een ruim uur hebben de makers om het verhaal van de afgelopen zeven seizoenen tot een goed einde te brengen. Met nog behoorlijk wat onafgemaakte verhaallijnen wordt het spannend: lukt het ze om de serie een waardig einde te geven?

In 2011 begon het spektakel dat Game of Thrones heet en nu – acht jaar later – wordt de hitserie tot een einde gebracht. Schrijver George R. R. Martin heeft zelf al gezegd dat we een bitterzoet einde kunnen verwachten.

Er is al behoorlijk wat kritiek geweest op het achtste en laatste seizoen van de hitserie. Ook op movierater IMDB is te zien dat de laatste afleveringen een stuk minder goed scoren dan die uit eerdere seizoenen. Al met al zijn fans gewoonweg niet tevreden over de afrondingen van de serie.