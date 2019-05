Onstuimig weekend voor de boeg: het kan sneeuwen

Wie had gedacht dat de bewolking binnenkort wel weer zou omslaan in zon heeft het mis. De lente is ver te zoeken en dat blijft voorlopig ook nog even zo. Het kan dit weekend zelfs gaan sneeuwen.

Dat het weer goed van slag is, is inmiddels wel te merken. Eerst konden we massaal de terrassen op, toen volgde een bijzonder regenachtige Koningsdag (een van de natsten ooit) en nu dreigt Bevrijdingsdag ook in het water te vallen (letterlijk).

Sneeuw

Het wordt op zaterdag met Dodenherdenking een magere 8 tot 10 graden, veel kouder dan normaal. Gebruikelijk is een graadje of 16 in mei. Er kunnen zaterdag ook winterse buien vallen, meldt Weeronline. Er is namelijk kans op onweer, hagel en lokaal zelfs natte sneeuw! De meeste neerslag zal waarschijnlijk aan het einde van de ochtend en het begin van de middag vallen. Tijdens buien daalt de temperatuur nog verder, naar 4 tot 6 graden. Door de wind voelt het nog kouder aan.

Met een poncho op een festival / ANP

Zondag ziet het er iets beter uit, maar blijft het fris. Er is kans op regen, maar sneeuw of onweer blijft gelukkig achterwege. Het wordt maximaal zo'n 11 graden, een dikke jas mag je dus wel meenemen. De koudste Bevrijdingsdag zal het overigens niet worden. In 1979 werd in De Bilt een temperatuur van 7,2 graden gemeten.

Na het weekend blijft het koud voor de tijd van het jaar, maar aan het eind van de week gloort er licht aan de horizon. Dan neemt de kans op warmer weer toe.