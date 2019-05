Olifantenjacht is niet meer verboden in Botswana

Het is in Botswana sinds 2014 verboden om op olifanten te jagen, maar daar is verandering in gekomen. Dit meldt het Ministry of Environment, Natural Resource Conservation and Tourism. Reden achter het van tafel halen van het verbod is dat er te veel conflicten ontstaan tussen de mens en het dier.

Vernielde oogst

In Botswana leven zo'n 130.000 olifanten, de grootste populatie olifanten in heel Afrika. Tussen 2007 en 2014 daalde het aantal olifanten in Afrika met ongeveer 30 procent, waarna het jachtverbod werd ingesteld. Volgens lokale boeren veroorzaken de dieren overlast door de oogst te vernielen.

Dat de dieren meer in contact komen met mensen is te wijten aan de droogte, volgens Elephants without Borders directeur Mike Chase. Omdat olifanten op zoek moeten naar water breiden ze hun leefgebied uit.

Dat het jachtverbod van tafel is, betekent niet dat iedereen zomaar de dieren mag afschieten. De regering meldt dat het jagen op een „nette en fatsoenlijke manier" gedaan wordt. Het is nog niet bekend hoe die manier dan precies in zijn werk gaat.

Minder toerisme

Eerder adviseerde een commissie al dat het beter was om het verbod op te heffen. Het vlees van de dieren zou namelijk ingeblikt kunnen worden, waarna het verkocht kan worden als dierenvoer.

Deze stap leidt niet alleen tot kritiek van natuurorganisaties zoals het Wereld Natuur Fonds, het kan ook slechte invloed hebben op het toerisme in Botswana, Het land staat namelijk bekend om de goede reputatie op het gebied van natuurbescherming. Toerisme is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van het land.