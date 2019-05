Noortje (22) is arbeidsbeperkt: Alles voor droombaan

De 22-jarige Noortje van Lith heeft een arbeidshandicap. Ze is hiermee één van de 1,7 miljoen mensen volgens het CBS. Hiervan heeft 603.000 mensen een baan. Dit betekent dat zij door hun handicap een aangepaste werkplek nodig hebben. En die zijn er te weinig, vindt staatssecretaris Tamara van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat merkt ook van Lith „Werkgevers reageren anders als ze zien dat ik in een rolstoel zit."

Ondanks het feit dat er stijging te zien is -van 1200 'beschutte' werkplekken in 2017 naar 2500 in 2018-, was het doel eigenlijk om 4600 plekken te creëren. Eind 2019 moeten er 6000 plekken zijn. Zo schrijft de staatssecretaris in haar brief aan de Tweede Kamer. Gemeenten zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Om ervoor te zorgen dat ze minstens één plek aan kunnen bieden, krijgen ze 8500 euro. Voorheen waren er ook gemeenten zonder aangepaste werkplekken, vanwege de lage instroom in de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

Beschutte werkplek

„We zijn nu aan het evalueren welke gemeenten het goed doen op het gebied van beschut werk", vertelt Karin Donk, woordvoerder SZW. „Uiteindelijk willen we dan eind najaar kunnen vertellen wat de beste werkwijze is. Er zitten namelijk ook allerlei voorwaarden aan het realiseren van een beschutte werkplek. Zo moeten er geschikte kandidaten zijn, moet er goed samengewerkt worden met het UWV en moeten het vaste banen zijn en niet tijdelijk." Arbeidsgehandicapten werken, volgens het CBS, vooral in de administratie, zorg & welzijn en techniek.

Bron: Rijksoverheid

Van Ark vindt dat werk niet alleen inkomen, maar ook kans op zelfontplooiing, eigenwaarde en sociale contacten geeft. „We hebben iedereen nodig. Hoewel er gelukkig steeds meer mensen met een beperking een baan vinden, staan er ook nu nog veel te veel mensen aan de kant", schrijft ze op de Twitter-pagina van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. „Dat is economisch onverstandig en ook moreel onacceptabel. Daarom is samen met gemeenten, werkgevers en cliënten gewerkt aan een reeks maatregelen om nog meer mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid te bieden volwaardig mee te doen. Dit is een belangrijke stap op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt."

Volwaardig mee doen

En volwaardig mee doen, dát is precies wat Noortje van Lith wil. Ze is voorvechter voor participatie voor mensen met een arbeidsbeperking. Zelf heeft ze cerebrale parese, waardoor zij in een rolstoel zit. Mede dankzij haar brief kwam het wetsvoorstel om mensen met een beperking loon naar productie te geven, en hierdoor onder het minimumloon uit te komen, er niet doorheen.

Cerebrale parese is een (gedeeltelijke)verlamming met onder andere spasmes tot gevolg. „Mijn spieren worden niet goed aangestuurd door mijn hersenen", vertelt Van Lith. „Het is ontstaan doordat ik drie maanden te vroeg geboren ben, hierdoor waren mijn longen niet volgroeid, waardoor ik te maken kreeg met een zuurstofgebrek."

Vooroordelen

Door haar handicap heeft zij moeite met het vinden van een werkplek. „Werkgevers hebben vaak vooroordelen over mensen met een beperking", legt ze uit. „Ik heb 10 maanden gedaan over het vinden van een stageplaats. Bij een sollicitatie had ik een goed gesprek, maar werd ik een week later gebeld dat ik niet in de bedrijfscultuur paste. Bij een ander bedrijf werd ik niet aangenomen, omdat er teveel komma's in mijn brief stonden, mijn Nederlands zou niet goed genoeg zijn. Ook werd ik per mail afgewezen of kreeg ik geen reactie."

Na een oproep op Facebook, mocht Van Lith het politieteam in Bergen op Zoom komen versterken. Die stage heeft ze inmiddels succesvol afgerond. „In het begin waren ze een beetje terughoudend", spreekt ze. „Maar naarmate ze mij beter leerden kennen, was het gemakkelijker. Ook omdat ik relax met mijn beperking omga. Met een beetje zelfspot en humor was het ijs snel gebroken."

Niet toegankelijk

Toch is alles, met de verwerping van het wetsvoorstel en het vinden van een stageplaats, niet opgelost. „Reguliere bedrijven zijn vaak niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel", zegt ze. „Het College voor de Rechten van de Mens concludeert dat mensen met een beperking veel problemen ondervinden op het gebied van arbeid. Daar moet meer aan gedaan worden. Ik vind dat men bij nieuwbouw rekening moet houden met de toegankelijkheid."

Niet alleen qua toegankelijkheid, maar ook qua financiële onafhankelijkheid, valt er nog veel te winnen volgens de voorvechter. Daarom vindt zij dan ook dat de participatiewet aangepast moet worden en is zij een petitie gestart. „Mensen met een arbeidsbeperking vallen onder bijstand, als zij niet volledig kunnen werken", legt Van Lith uit. „Dit betekent dat we nauwelijks tot niet kunnen sparen en geen zelfstandig bestaan op kunnen bouwen met een partner. Zodra we namelijk een partner hebben, verliezen we het recht op een aanvulling tot het minimumloon."

Droombaan

Dat ze wel op hbo-niveau kan en mag studeren, maar geen baan op hetzelfde niveau of voor hetzelfde salaris kan vinden, daar kan zij met haar hoofd niet bij. „Werkgevers reageren anders als ze mij zien in een rolstoel", vertelt ze. „Toch heb ik de ambitie om door te gaan totdat ik mijn droombaan heb gevonden. Ik hoop een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen, net zoals iedereen zonder beperking. Mensen met een beperking of ziekte hebben hier per slot van rekening niet om gevraagd."

Arbeidshandicap

Je spreekt van een arbeidshandicap als: