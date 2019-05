Nieuw: leren via Instagram Live: #vakmanbedankt!

Nieuw: onderwijs van vakmensen in het veld met behulp van interactieve helm en Instagram Live: „vakman, wat doet u nu?”

Vakman Maikel

Telefoon in de handen, oortjes in, Instagram aan en gaan met die live-verbinding. De Bouwkunde-studenten van het ROC van Amsterdam zitten er helemaal klaar voor, evenals elektricien Maikel de Goede van Breedveld & Schröder uit Almere. Al staat hij, met zijn blauwe interactieve helm op en gereedschap in de hand ergens in het land, en op het punt de studenten te laten zien hoe je een laadpaal voor elektrische hybride auto’s installeert.

„Ik heb geen Instagram...” roept een jongen achterin. „Oh nee hè, mijn telefoon is stuk”, panikeert een meisje voorin. Docent en opleidingscoördinator Badr Moustaïne blijkt de pragmatische redder in nood. „Kijk gewoon even bij je buurman.”

Het is een open Instagram-account, dus iedereen die wil, kan operatie laadpaal live volgen, maar het zijn op deze vrijdagmiddag voornamelijk ROC-studenten, wat ook op te maken valt uit de chatdynamiek. „Badr heeft sixpack”, schrijft een student. Er wordt gelachen, zowel op de chat als in het lokaal. Hun docent leest het, strijkt over zijn overhemd waaronder best een zespak spieren kan zitten, en lacht ook.

Alles vragen

Het duurt even voordat de verbinding goed is (’Ik hoor je wel vakman, maar ik zie je niet’), maar dan hebben ze ook wat: een vakman in het veld aan wie ze alles via de chat mogen vragen. En dat doen ze. Hoeveel palen hij op een dag installeert (gemiddeld twee) en hoeveel-ie weegt, de paal dan (drie kilo). Maar ook wat nou het leukste van zijn werk is. „Alle verschillende mensen en plekken waar ik kom.”

De vraag ’kan je er ook een telefoon mee opladen?’ kan rekenen op een ’nee natuurlijk niet, heb je het IQ van een kind ofzo?!’ Vakman De Goede reageert een stuk rustiger (maar nee, natuurlijk niet).

„Hoeveel verdien je?”, popt op in beeld en de vraag wordt net als alle andere vragen door het team van Klassewerk, zoals deze pilot heet, aan Maikel gesteld, die het via zijn helm hoort. „1800 euro per maand, veel te weinig”, antwoordt de elektricien met een grijns. De studenten reageren verdeeld, waarvan het misschien maar goed is dat de vakman op locatie dit niet kan horen. „Wat? Wat een zielig leven...” tot „Dat is best oké, toch?” en „Ik heb een tip voor hem: als zzp’er pak je meer dan het dubbele.”

In het volgende halfuur zien de studenten hoe de vakman alle draadjes, zowel in de paal als in de meterkast van de particulier voor wie de laadpaal wordt geïnstalleerd, op elkaar aansluit.

Hij legt alles geduldig uit en net zoals met natuurdocumentaires en voor sommigen ook kookprogramma’s, heeft het wel iets rustgevends. En je steekt er wat van op, erkent docent Moustaïne de meerwaarde van deze innovatieve educatievorm. „Zoiets als dit kun je nooit uit de boeken leren.”

Of de vakman zelf een laadpaal heeft? „Helaas nog niet. Ik ga van hot naar her en installeer ze door het hele land, maar mijn werk is nog niet rendabel genoeg om zelf een elektrische hybride auto te kopen.”

Duimen omhoog

Dan is hij klaar voor vandaag. Vele duimen omhoog, applaushanden, #vakmanbedankt! en zelfs een hartje komen voorbij. De vakman steekt nu zíjn duim omhoog. „Graag gedaan, hoor, en veel succes met jullie opleiding, misschien worden we ooit wel collega’s!”

Studenten Reef Schemmekes (19) en Jael de Heij (20) doen hun oortjes weer uit en leggen hun telefoon neer. „Deze manier van leren is anders dan normaal, omdat je er nu bijna letterlijk met je neus bovenop zit en dat is leuk”, vindt Reef die na deze opleiding voor bouwtechnische bedrijfskunde gaat. Grootste verschil met YouTube-filmpjes is de mate van interactie. „Via Instagram Live kun je alles direct vragen.”

Hij heeft geen vraag gesteld. „Wanneer het bijvoorbeeld zou gaan over beton storten, zou ik dat zeker wel doen, dat staat dichter bij me.” Dat is zo, beaamt toekomstig werkvoorbereider Jael die meerdere vragen stelde. „Ons vakgebied ligt meer op de bouwplaats, maar ook wij krijgen te maken met duurzaamheid in de vorm van laadpalen of bijvoorbeeld zonnepanelen, dit is een fijne manier om daarover te leren.”

Tijdens de les zie je ook dingen misgaan. Zo was iedereen er live getuige van dat de stroom er in het begin niet goed op zat. „Maikel zag de fout en liet meteen zien wat de oplossing was.” Zo’n interactieve helm zou ook door studenten zelf kunnen worden opgezet tijdens hun stage bijvoorbeeld, mijmert de ambitieuze Jael. „Zo weet je me-teen of het iets voor jou kan zijn.”

RSPCT

Wat ze van vakman De Goede vonden? Relaxte gast, knikken ze beiden. „Geen stresskip, hij legde alles rustig uit.” Ook docent en opleidingscoördinator Badr Moustaïne, die zelf Bouwkunde op de TU Delft studeerde en midden in zijn promotieonderzoek zit, is enthousiast over deze lesmethode die hij ’leuk en leerzaam’ noemt. „In de toekomst worden alle nieuwe huizen opgeleverd met een laadpaal voor de deur en dat maakt het onderdeel van de woningbouw en dus ook voor onze opleiding interessant.”

Het viel hem op dat iedereen netjes was en de vakman met respect benaderde, al was er ook iemand die schreef dat de vakman zijn laadpaal ergens (’...’) in kon steken. Tja, haalt hij zijn schouders op, „kwajongensstreken houd je niet tegen.”

Over Klassewerk

91 procent van de MBO-studenten lijkt het leerzaam om les te krijgen van vakspecialisten uit de praktijk. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd onder studenten van ROC Amsterdam en mboRijnland, die deelnemen aan de pilot ‘Klassewerk’. Dit initiatief van Volkswagen Bedrijfswagens is een nieuwe lesmethode waarbij leerlingen via Instagram Live les krijgen van verschillende vakspecialisten uit het werkveld.

Op deze manier wil het bedrijf bijdragen aan de ontwikkeling van de volgende generatie vakmensen.Via een interactieve helm beantwoorden de vakspecialisten die bijvoorbeeld zonnepanelen aanleggen, beton storten of zoals in de pilot een laadpaal installeren, vragen, die de studenten via Instagram stellen, real-time terwijl ze aan het werk zijn. Klassewerk vult hiermee het huidige praktijkonderwijs aan, biedt een oplossing voor de groeiende behoefte aan actuele kennis over innovatie en duurzaamheid in het MBO-onderwijs en verbetert het beroepsperspectief van studenten. Vakspecialisten en docenten uit heel Nederland met verschillende disciplines kunnen zich vanaf nu aanmelden op de website, voor het vervolg van de pilot.