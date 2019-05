Nederlandse zomer: 'droger, zonniger en warmer'

Goed nieuws! De zomer van 2019 (nog zo'n 30 nachtjes slapen) wordt waarschijnlijk droger, zonniger en warmer dan normaal. Dat voorspelt weerbureau Weeronline. Lange periodes van rustig zomerweer staan op het menu, waarbij de zon veel ruimte krijgt om te shinen.

De gemiddeld temperatuur zal zo'n 18 graden zijn. Normaal is dat 17 graden. De warmste zomer ooit werd vorig jaar gemeten met een gemiddeld 18,9 graden in De Bilt.

Veel zonneschijn

Hogedrukgebieden zullen volgens Weeronline in de komende zomer vaak voorkomen. Hierdoor is er veel zonneschijn en is het vaak warmer dan normaal. Dit komt doordat de positie van hogedrukgebieden bepalend zijn voor de richting van de wind en daarmee ook de temperatuur.

Stevige regen- en onweersbuien

De zomerse warmte komt in juni ons land binnen vanuit het oosten en zuidoosten. In het binnenland is het daarom handig om je paraplu erbij te pakken. Door de aangevoerde warmte ontstaan er namelijk stevige regen- en onweersbuien. Anders dan in juni, komen de warme winden in augustus binnen via het westen en zuidwesten. Dat zorgt op haar beurt weer voor warme dagen in het binnenland, terwijl de kustprovincies (Noord- en Zuid Holland, Friesland, Groningen en Zeeland) vrij normale temperaturen hebben.