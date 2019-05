Nederlander vertrouwt nieuws op social media niet

Oeps: de nachtmerrie van vele ouders kwam kortgeleden uit in een Canadese bioscoop in Montreal. Daar werd in plaats van de nieuwe Pokémon-film Detective Pikachu een hele andere film opgezet, namelijk de horrorfilm The Curse of La Llorana. En dat jaagde menig bezoeker de stuipen op het lijf.

Horrortrailers

Je zou denken dat het weinig uitmaakt als de film pas net begonnen is, maar in de eerste scène van de horrorfilm laat een moeder haar kind verdrinken. En nog voordat de film begonnen was waren er al een aantal kinderen aan het huilen, omdat zij geen gezellige trailers voor familiefilms of kinderfilms te zien kregen, maar trailers van andere enge horrorfilms als Annabelle Comes Home en Child's Play, meldt The Independent.