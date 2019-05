'Nederland praat over terughalen IS-vrouwen'

Het gaat niet zonder slag of stoot, maar Nederland is in gesprek met Irak om te kijken of het mogelijk is om voor een veilige doorgang te zorgen voor tien Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen. Die zitten al langere tijd vast in Syrische kampen.

Dat meldt het AD, dat ook schrijft dat de vrouwen waarschijnlijk veilig naar het Nederlandse consulaat in de Irakese stad Erbil kunnen komen.

Niet vervolgd

De afspraken moeten ervoor zorgen dat de vrouwen niet in Irak worden vervolgd. Want dat is wat er dreigt te gebeuren als de vrouwen de kampen verlaten om in het dichtstbijzijnde consulaat in Irak te komen. Ze kunnen dan worden gearresteerd en berecht: dan hangt hen de doodstraf boven het hoofd.

Het AD schrijft dat de ‘vrije doortocht’ controversieel is. Sommige mensen vinden dat ook de vrouwen in het gebied van het voormalig kalifaat van IS, dus in Syrië of Irak, berecht moeten worden. Ook de kinderen zouden niet naar Nederland terug moeten komen, omdat ze werden opgevoed met de normen en waarden van IS.