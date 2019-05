Na 16 jaar getuigenoproep moord op Poolse

Met een oproep in tv-programma Opsporing Verzocht hoopt de politie meer te weten te komen over een geweldsmisdrijf van zestien jaar geleden. De Poolse Iwona Galla (31) werd op 6 mei 2003 dood gevonden op een wietplantage op een zolder van een woning in Naaldwijk, waar ze hennepplanten zou gaan toppen.

Die politie zei dinsdag ervan uit te gaan dat de dader het huis binnen was gegaan omdat hij dacht dat er niemand thuis was. Op de zolder werd hij vervolgens betrapt door Galla. Hij had het volgens de politie in eerste instantie niet op haar gemunt, maar op wiet. De dader ging ervandoor met een hoeveelheid gedroogde wiettoppen en contant geld. Het is mogelijk dat hij een bekende was in de drugswereld in het Westland.

Drugsmilieu

Galla was naar Nederland gekomen om te werken in het Westland, maar kwam terecht in het drugsmilieu. Ze woonde in Schiedam met haar vriend en ging veel om met mensen uit de Poolse gemeenschap.

De officier van justitie in Den Haag loofde destijds al een beloning van 20.000 euro uit voor tips die leiden naar de aanhouding van een verdachte.