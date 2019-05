MS-onderzoeker Rogier Hintzen (56) overleden

MS-onderzoeker Rogier Hintzen is op 56-jarige leeftijd overleden, meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. De neuroloog en immunoloog was directeur en oprichter van ErasMS, het MS-centrum van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hij was daar ook hoogleraar multiple sclerose (MS) en neuro-immunologie van het centrale zenuwstelsel.

Ontwikkeling multiple sclerose

In 2008 vond een onderzoeksgroep onder zijn leiding een nieuw gen dat is betrokken bij de ontwikkeling van multiple sclerose. Dit door hen ontdekte gen bleek te zitten in de hersens en het ruggenmerg en niet in het afweersysteem. Dit droeg bij aan het bewijs dat beschadiging van zenuwcellen bij MS een rol speelt.

MS is een gecompliceerde ontstekingsaandoening van hersenen en ruggenmerg, die leidt tot verlammingsverschijnselen en vaak tot invaliditeit. Bij het ontstaan van de ziekte spelen zowel erfelijke als omgevingsfactoren een rol.