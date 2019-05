Money, money, money! We zijn blij met de portemonnee

Alhoewel er dinsdag wel werd gestaakt, was dit niet voor een hoger salaris maar voor een beter pensioen. Over onze portemonnee, of eigenlijk wat erin zit, zijn we namelijk best te tevreden. Ruim de helft van de Nederlanders noemt zijn financiële situatie 'goed' of zelfs 'zeer goed'. Dat blijkt uit onderzoek van overheidsplatform Wijzer in Geldzaken. Ook rondkomen is a piece of cake, de helft spreekt namelijk van 'makkelijk' als het rondkomen gaat.

Zo ook voor *Elisa de Jong (28), ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) bij de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Op dit moment verdient de Jong naar eigen zeggen 'prima'. „Per maand verdien ik +/- 2600 euro netto", vertelt ze. „Hier gaat nog wel 1500 euro aan vaste lasten vanaf. Mijn huur bedraagt al bijna duizend euro."

Het startsalaris van de ANIOS was al hoger dan het gemiddelde salaris in Nederland. „Maar ik heb hier wel zeven jaar geneeskunde voor gestudeerd, waarvan twee jaar coschappen gelopen. Alsnog klaag ik wel eens dat ik te weinig verdien. Mijn vrienden wijzen mij er dan op dat ik meer verdien dan de gemiddelde Nederlander."

Geld is voor haar belangrijk. „Geld betekent voor mij vrijheid om te doen wat ik wil. Als ik op vakantie wil kan dat, als ik nieuwe schoenen nodig heb, is dat mogelijk. Ik geef graag geld uit aan escape rooms, vakanties en uiteten gaan." Ook behoort zij tot de 40 procent van de Nederlanders die een appeltje voor de dorst heeft opgebouwd. „Ik probeer ondanks mijn dure hobby's wel te sparen. Inmiddels heb ik 11.000 euro op mijn spaarrekening staan."

Sparen voor de kinderen

Een op de zeven Nederlanders heeft wel moeite om rond te komen. Daar weet de 38-jarige Mi-choe Emanuelson-Luykx, eigenaar CHOES Content & Creatie alles van.

„Op dit moment heb ik amper inkomsten", vertelt de onlangs gestarte zelfstandige. „Maar plezier hebben in wat je doet en family-time, zijn voor ons belangrijker dan een goedgevulde bankrekening. Mijn man werkt als veiligheidsdeskundige. We leven nu alleen van zijn salaris."

Wel hoopt ze in de toekomst zelf meer te gaan verdienen. „Geld betekent voor mij dat je meer keuzes hebt in het leven", legt ze uit. „Het maakt je leven makkelijker." Ondanks het feit dat ze net rondkomen, spaart ze wel. „Voor de kinderen, niet voor onszelf", vertelt ze. „Zij hebben ieder een spaarrekening voor later." Emanuelson-Luykx behoort hiermee tot de overgrote meerderheid (88 procent) die maandelijks een vast bedrag opzij zet.

50 euro per week

Een kwart van de Nederlanders geeft aan dat zijn financiële situatie is verslechterd. Hogere belastingen (39%) en hogere zorgkosten (36%) of minder werken (13%) zijn de grootste oorzaken daarvan. Een op de twintig Nederlanders omschrijft zijn portemonnee als 'slecht' of 'zeer slecht'. Daar kan Danny Jacksteit (41) over meepraten. Hij zit sinds 2004 in de schulden en verwacht in 2021 eindelijk schuldvrij te zijn.

„Mijn vrouw had een eigen bedrijf en daar heb ik een lening van 30.000 euro voor afgesloten", legt hij uit. „Zonder dat ik wist dat ze mij binnen jaar aan de kant zou schuiven. Vervolgens kwam de schuld op mijn naam te staan en ging ons kind naar haar. In al die jaren is het opgelopen tot 70.000 euro"

Maar inmiddels kan Jacksteit spreken van een lichtje aan het einde van de tunnel. „Ik heb sinds 2014 vrijwillig beschermingsbewind", vertelt hij. „Hierdoor krijg ik 50 euro per week en de vaste lasten en 'vervelende' post worden geregeld door de bewindvoerder. Ook heb ik een cursus aangeboden gekregen over geld."

Omgaan met geld was nooit zijn ding „Ik moet eerlijk bekennen dat ik nooit echt goed was met geld", zegt hij. „Op mijn 16e werd ik beroepsmilitair en als je dan 1200 gulden verdiend en geen vaste woonlasten hebt, dan is dat een groot bedrag. Ik kocht en deed alles wat ik leuk vond."

Toch heeft hij nu een 'goede verstandhouding' met geld. „Ik kan zelfs sparen!", vertelt hij trots. „Dat heb ik nooit gekund. Ik heb heel veel geleerd, vooral dat je om hulp moet vragen. In het begin wil je het zelf oplossen, maar je loopt achter de feiten aan. Bovendien ben ik nu creatiever geworden met 50 euro."

Hij geeft zijn geldlessen graag door aan anderen. „Ik werk in de specialistische GGZ, met mensen met psychische problemen", vertelt hij. „Sommigen hebben daarnaast ook schulden. Ik leer ze om op een gezonde manier om te gaan met geld. Met minder geld beginnen, dat is heel erg beroerd. Maar als je er eenmaal aan gewend bent, kan je er echt goed mee omgaan."



* Deze naam is gefingeerd. De echte naam is bekend bij de Metro-redactie.

Best en slechtst betaalde banen

Volgens loonwijzer (2019) verdien je gemiddeld per uur het beste als:

1. Medisch specialist (€60,64)

2. Piloot (€53,21)

3. Advocaat (€50,27)

4. Bedrijfsdirecteur (€41,40)

5. Bedrijfseconoom (€37,52)

Slechts betaalde beroepen zijn:

1. Horecamedewerker (€11,76)

2. Schoonmaker, kantoren, scholen (€11,82)

3. Assistant-bedrijfsleider kledingwinkel (€12,12)

4. Magazijnmedewerker (€12,22)

5. Verkoopmedewerker winkel, supermarkt (€12,42)