Miljoenen kijkers voor Duncan en Songfestival

Ruim 5,3 miljoen Nederlanders hebben zaterdagavond naar het optreden van Duncan Laurence op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv gekeken. Zijn act zorgde voor een piek in de kijkcijfers, blijkt uit cijfers van AVROTROS. In totaal keken zo'n 4 miljoen mensen naar de vier uur durende uitzending. Daarmee is het de beste bekeken finale sinds 2014.

Laurence kwam zaterdag tijdens de finale in actie rond 22.00 uur. Op dat moment keken er 5.390.000 mensen naar NPO 1. Ook tijdens de uitslag was er een piek in de kijkcijfers. Rond 1.00 uur zagen 4.697.000 Nederlanders de zanger het Songfestival winnen, meldt een marktonderzoeker van AVROTROS.

Oude records

Oude records zijn daarmee niet verbroken. Zo keken in 2014 ruim 6,5 miljoen Nederlanders naar de puntentelling om te zien hoe Ilse DeLange en Waylon als The Common Linnets de tweede plek binnensleepten met hun liedje Calm After The Storm.

In 2013 trok Anouk meer kijkers met haar act. Toen keken ruim 4,8 miljoen mensen naar de finale. 5,9 miljoen mensen schakelden in tijdens haar nummer Birds. Anouk eindigde toen als negende.

Songfestivaluitzending

Duncan Laurence komt in de loop van de dag terug naar Nederland. Naar verwachting landt hij eind van de middag op Schiphol. Zondagavond is hij te gast in een ingelaste Songfestivaluitzending van Pauw, waarbij ook zijn hele team, Ilse DeLange en commentatoren Jan Smit en Cornald Maas zullen aanschuiven. Ook oud-zangeres van Teach-In Getty Kaspers, de laatste winnares voor ons land, is van de partij.