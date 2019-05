Michael P.: Ik heb geen eerlijk proces gehad

Michael P. is van mening dat het proces tegen hem niet rechtvaardig is geweest. Hij is veroordeeld voor het verkrachten en doden van Anne Faber (25) in september 2017. Volgens P. was de rechter niet onpartijdig en was er veel druk vanuit de media.

Vorig jaar legde de Utrechtse rechtbank P. 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging op. P. ging tegen dat vonnis in hoger beroep. De mediadruk was daar een van de redenen van.

Strafvermindering

Dinsdag begon het hoger beroep tegen P., bij het hof in Arnhem. De voorzitter van het hof vatte de bezwaren van de 29-jarige P. samen. Naast klachten over het gebrek aan rechtvaardigheid heeft P. moeite met de manier waarop de politie hem na zijn arrestatie zou hebben behandeld. De politie paste geweld op hem toe, om zo snel mogelijk te weten te komen waar Anne Faber zich op dat moment bevond. P. vindt dat hij daarom strafvermindering had moeten krijgen. De rechtbank in Utrecht ging daar niet in mee.

P. zei dinsdag dat hij bij zijn eerder afgelegde, bekennende verklaring blijft. Er zijn twijfels over die verklaring. De rechtbank stelde tijdens het proces al dat P. vermoedelijk geen volledige openheid van zaken heeft gegeven. Zo is bijvoorbeeld nooit duidelijk geworden waar de sieraden van Anne Faber zijn gebleven. P. blijft volhouden dat hij geen sieraden heeft gezien en dus ook niet weet waar ze zijn gebleven.