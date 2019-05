Melissa Drost: Denk in mensen, niet in grenzen

Actrice Melissa Drost start voor de tweede keer tijdens de Nacht van de Vluchteling. „Je kunt toch niet met open ogen naar een brandende wereld kijken, terwijl je niets doet?”

Klokslag middernacht vertrekken Melissa Drost en duizenden andere Nederlanders van 15 op 16 juni voor hun Nacht van de Vluchteling. Zij zamelen tijdens de jubileumeditie (tiende keer) geld in voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn en vaak onder erbarmelijke omstandigheden opgevangen zijn in eigen regio. Het aantal? 68 miljoen. Meer dan ooit.

Echte helden

De 34-jarige Goede Tijden Slechte Tijden-actrice (Sjors), die eerder te zien was in de musicals Soldaat van Oranje en De Tweeling, probeert door de nachtelijke wandeling voor de tweede keer een mooi donatiebedrag binnen te halen. Vorig jaar liep zij 20, nu 40 kilometer. „Ik had eerder mee willen doen, maar in mijn leven kwam het er steeds niet van. Door GTST dacht ik vorig jaar wat meer een gezicht te kunnen zijn en vond dat een goed moment om meer awareness te creëren voor Stichting Vluchteling. De echte helden zijn voor mij trouwens mensen die in vluchtelingenkampen als die op Lesbos helpen of iemand in huis nemen. Dit wandelen is voor mij maar een kleine simpele daad. Niet veel moeite, toch?”

Vluchtelingen vormen een onderwerp dat Melissa simpelweg diep raakt. „Nog meer sinds ik moeder ben, ben ik me bewust van kwetsbaarheid. Mijn ouders hebben me opgevoed met het besef dat we het hier zo goed hebben en elders in de wereld veel minder. Het aantal vluchtelingen blijft maar stijgen. 1 op de 110 mensen op aarde is op de vlucht, dat is toch waanzinnig? Daar moet je verd… Daar moeten we met z’n allen wat aan doen. Stel dat ons dit zelf overkomt? Dan wil je toch ook hartelijk en met liefde ontvangen worden? Met een klein gebaar kun je al veel voor iemand betekenen.”

'Eigen mensen eerst'

Na haar deelname vorig jaar was er de onvermijdelijke internetkritiek. „Er waren mensen die riepen dat het geld ook gebruikt kan worden voor Nederlanders die het moeilijk hebben. ‘Eigen mensen eerst’, hoor je dan. Mijn ouders hadden het vroeger niet breed en daar maakten ze zich vaak zorgen over. Maar in ons land wórdt je geholpen, er is hier altijd een vangnet. Een moeder die met een kind op haar rug op de vlucht is, dat is echt een ander verhaal dan wij gewend zijn. Eigen mensen eerst? Voor mij bestaat dat helemaal niet. Hoezó? We moeten denken aan mensen, niet in grenzen.”

Melissa Drost en GTST-collega Alkan Çöklü van team Voor Betere Tijden, tijdens de Nacht van de Vluchteling 2018.

Ze gaat er dus weer voor tijdens de Nacht van de Vluchteling. Melissa wandelt vanuit Amsterdam met GTST-collega Alkan Çöklü, die in de soap de gevluchte Afghaanse dokter Amir speelt; maar ook met een groep statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Samen vormen zij het team Voor Betere Tijden. Melissa: „Dat leek me mooi. Zo wandel ik met een groepje mannen uit Iran, die in Nederland een succesvol theebedrijfje hebben opgezet. De statushouders willen van het stempel ‘vluchteling’ af. Dat begrijp ik heel goed. Het gaat ook niet over hun verleden, maar over met elkaar iets moois doen voor een anderen, en aandacht vragen voor dit wereldwijde probleem. Ja, we hebben een mooi team.”

Niets doen

„Je kunt toch niet met open ogen naar een brandende wereld kijken, terwijl je niets doet?”, vervolgt de actrice haar betoog. „Ik weet dat je de middelen, tijd en energie moet hebben om iets te doen, maar toekijken terwijl er zich een ramp voltrekt vind ik gewoon eng. Constructieve oplossingen zijn hartstikke moeilijk, maar als je toekijkt gebeurt er niets. Gelukkig bestaan Stichting Vluchteling en initiatieven als ‘De Nacht’.”

Op dit moment hebben zich 4600 mensen voor de Nacht van de Vluchteling aangemeld en is er bijna een half miljoen euro gedoneerd. Tegen mensen die nog twijfelen of ze meedoen, zou Melissa willen zeggen: „Als je tegen de afstand opziet: onderschat jezelf niet. De energie die je van zo’n nacht samen wandelen krijgt doet veel met je. Alleen daarom kun je het al volhouden. Maak het gewoon eens mee, ervaar het. Het is voor een prachtig doel. Alleen doneren kan natuurlijk ook. Want: wees liefdevol en zacht voor je medemensen, ongeacht waar zij vandaan komen.”

Nacht van de Vluchteling

Melissa Drost doet morgen op de Westergas in Amsterdam een laatste oproep om mee te doen aan de Nacht van de Vluchteling van 15 op 16 juni. Zij doet dat tussen 10.00 en 11.00 uur met enkele bijzondere lopers en ambassadeur van Stichting Vluchteling Art Rooijakkers. De Nacht van de Vluchteling heeft de volgende routes: Rotterdam – Den Haag, Nijmegen – Arnhem, Utrecht – Amersfoort en Amsterdam – Haarlem. Deze routes zijn 40 kilometer lang, maar in Amsterdam en Rotterdam kun je ook kiezen voor 10 of 20 kilometer. Onder meer Johnny de Mol en Waldemar Torenstra zijn deelnemer. Meer info vind je op nachtvandevluchteling.nl.