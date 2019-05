‘Mannen lopen niet alleen maar hun piemel achterna’

„Als ik in een klas aan de jongens vraag wie er masturbeert, steken ze allemaal hun vinger op… maar als ik het aan de meiden vraag, durft niemand”, vertelt Sabine Meulenbeld. Ze begeleidt mannen, vrouwen en stellen in de liefde en seksualiteit en stond aan de wieg van Stichting Seksueel Welzijn Nederland. Die stichting viert vrijdag haar eenjarig bestaan, maar als het aan Meulenbeld ligt, komen daar nog heel wat jaren bij.

Want we zijn er op seksueel gebied nog lang niet. „Er is nog veel seksuele ongelijkheid, stereotypering en er zijn plezier-belemmerende ideeën”, gaat de therapeut verder. „Maar die zijn allemaal door cultuur bepaald. Het is niet zo dat mannen alleen maar hun piemel achterna lopen en vrouwen behoudend zijn, er is veel meer gelijkheid dan verschil tussen de seksen maar door in die gedachtes mee te gaan houd je de verschillen in stand.”

Triest gesteld

Meulenbeld merkt het als ze naar middelbare scholen gaat om voorlichting te geven. „We hebben een lespakket ontwikkeld dat ‘elke klas clitkundig’ heet en daarmee gaan we langs op middelbare scholen. Als je daar vraagt om een penis te tekenen, is ‘ie altijd stijf, heeft ‘ie ballen en een eikel… maar als je vraagt om een vulva te tekenen wordt het lastig. Het is triest gesteld met onze basale biologische kennis op dit gebied.”

Volgens haar gaat het daar mis, want als we jongeren niet genoeg leren over de vrouwelijke geslachtsorganen, weten volwassenen het ook niet. „We moeten beginnen met die anatomische kennis. Veel meiden weten dat in de puberteit hun borsten en heupen groeien, maar krijgen nooit te horen dat ook hun binnenste vulvalippen in die periode groter worden. Daardoor denken ze soms ‘oh ik ben niet normaal’.”

Daar valt volgens Meulenbeld veel winst te behalen, want als jongeren hun lichaam kennen en begrijpen kunnen ze niet alleen méér genieten van seks omdat ze weten wat ze willen, maar worden ze ook weerbaarder. „Waarom leggen we de nadruk niet op plezier en gelijkheid, in plaats van hoofdzakelijk op dingen voorkomen zoals zwangerschappen? Er is allang bewezen dat het bevorderen van seksuele autonomie grensoverschrijding helpt voorkomen.”

Grenzen aangeven

Met andere woorden: als de jongeren hun lichaam snappen, weten wat ze lekker vinden en daarvoor uit durven komen, worden ze sterker, kennen ze hun grenzen en weten ze die aan te geven. „Het gaat hier om hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan en wat we accepteren. In heteroseksuele relaties komt 95 procent van de mannen vaak of altijd klaar, tegenover 60 procent van de vrouwen. In lesbische relaties is dat 95 procent van de vrouwen.”

Hoog op het lijstje van de stichting staat onderzoek naar de clitoris. „Over het mannelijk geslacht weten we zoveel, maar naar de clitoris is nog nooit goed onderzoek gedaan. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een vrouw in staat van opwinding is? Wij willen dat onderzoeken aan de hand van MRI-scans.” Daarnaast wil de stichting naast de bekende pop met alle organen in het biologielokaal ook een 3D vulva om de leerlingen te laten zien dat de clitoris een heel stelsel is en geen speldenknopje.

Meer over het clitoris-onderzoek en de verdere toekomstplannen van de stichting vertelt voorvrouw Ellen Laan, hoogleraar seksuologie, op het evenement dat Stichting Seksueel Welzijn Nederland vrijdagmiddag organiseert in Utrecht.