Man poogt stoned naar huis in België te lopen

Oops, een 34-jarige man die vrijdagavond met zijn auto was gecrasht in het Zeeuwse Borssele, is zaterdagochtend aangehouden in het ruim 33 kilometer zuidelijker gelegen Axel. Hij was te voet en vertelde de agenten dat hij „al lange tijd lopend onderweg was naar zijn woonplaats Wachtebeke in België", aldus de politie.

Onder invloed cannabis

Kort voor zijn crash, rond 22.30 uur 's avonds, was de automobilist al aangehouden nabij de Westerscheldetunnel bij 's-Heerenhoek omdat hij nogal slingerde. Op het politiebureau in Goes werd geconstateerd dat de man onder invloed was van cannabis. Met een proces-verbaal en een rijverbod van 24 uur werd hij weggestuurd.

Richtingsgevoel kwijt

Bij zijn tweede aanhouding, rond 08.30 uur op zaterdag, gaf de man het auto-ongeluk toe. Waar hij het voertuig had achtergelaten kon hij zich niet herinneren. Ook zijn richtingsgevoel had hem in de steek gelaten. Hoewel hij nog eens zo'n 16 kilometer zuidelijker had moeten lopen om zijn woonplaats te bereiken, koerste hij op dat moment oostwaarts, richting het Zeeuwse Hulst.

Omdat hij nogal warrig overkwam, heeft een arts hem onderzocht. Hij zit vast op het politiebureau van Terneuzen. De man is aangehouden voor het verlaten van zijn voertuig na een ongeval. 4,9 gram hennep die na fouillering bij hem werd aangetroffen, is in beslag genomen.