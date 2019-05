Lichaam Belgische Julie (23) in kanaal gevonden

De Belgische scheepvaartpolitie heeft het lichaam van de 23-jarige Antwerpse studente Julie van Espen in het Albertkanaal in België gevonden. De man die maandag in Leuven werd aangehouden in verband met de verdwijning van de jonge vrouw wordt dinsdag voorgeleid voor moord, meldt het parket van Antwerpen.

'Geen onbekende voor het gerecht'

De 39-jarige verdachte is „geen onbekende voor het gerecht'', aldus de politie. Hij was gezien op bewakingsbeelden. De politie had zondagnacht foto’s van hem als ''belangrijke getuige'' in de zaak en een opsporingsbericht verspreid. Daarop kwamen ruim tweehonderd tips binnen. De man kon vervolgens worden getraceerd dankzij de gps in zijn mobiele telefoon. Hij werd aangehouden en is verhoord. De zoektocht naar het lichaam van de studente werd voortgezet en richtte zich op het Albertkanaal.

Afgesproken met vriendinnen

De studente Julie van Espen vertrok zaterdagavond om 18.30 uur per fiets van huis in Schilde, op 15 kilometer van de plek in Antwerpen waar ze met vriendinnen had afgesproken. De fietstocht voerde voor een groot deel langs het Albertkanaal. Zondag werden haar telefoon, bebloede kledingstukken en fietsmandje in de buurt van het Antwerpse Sportpaleis gevonden. Haar ov-kaart lag in een vuilnisbak.