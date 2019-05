Lees de krant van morgen nu al online!

De krant van 27 mei is maandagochtend weer te vinden in de bakken op onder andere de grote treinstations in Nederland. Kun je niet wachten om de krant te lezen? Dan hebben we goed nieuws: de krant staat nu al online.

Natuurlijk kunnen we er als krant in het OV niet omheen: de NS en een aantal andere vervoerders staken dinsdag 28 mei. Waarom wordt er gestaakt en door wie allemaal? We hebben alles op een rij gezet. Vanwege de staking vind je dinsdag ook geen krant in de bakken.

Goedkoop vliegen

Als het OV weer rijdt, gaat Milan Passchier waarschijnlijk snel weer naar Schiphol. Hij scoort voor een paar euro vliegtickets naar de meest bijzondere bestemmingen. Hoe hij dat doet, lees je in de krant.

Op 7 juni neemt de Britse premier Theresa May ontslag als leider van de Conservatieve Partij en blijft ze premier tot haar partijgenoten een opvolger hebben gevonden.

En natuurlijk hebben we het ook over de eerste Vlaams/Nederlandse editie van Love Island! We gingen langs op het eiland en vertellen je hoe dat is.

Veel leesplezier! Je vindt de krant van 27 mei hier.