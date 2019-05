Lang leve de pizza: het is Pizza Party Day

Een heugelijke dag vrijdag: het is namelijk Pizza Party Day. Om de heerlijke deegschijf een kleine eer te bewijzen, heeft Metro wat pizza-feitjes op een rijtje gezet.

Margherita

Wist je dat de populairste pizza niet de Caprese of misschien zelfs wel de Hawaii is? Nee, in Nederland gaan we voor traditioneel en is de pizza Margherita het meest populair. Dat blijkt uit onderzoek van Uber Eats. Volgens een legende dankt deze pizza haar naam aan koningin Margherita van Savoye, die in 1889 drie pizza-smaken proefde en de versie met tomaten, mozzarella en basilicum tot winnaar koos, omdat deze de kleuren van de Italiaanse vlag bevatte. Op nummer twee staat de pizza pepperoni en de laatste podiumplek is voor de vier kazen-pizza.

Pizza met kerst

Het vaakst worden deze pizza's gegeten op de vrijdagavond, hoewel de zondagavond in sommige grote steden ook erg populair is. Als lekker anti-katermiddel wordt in onder meer Leiden, Rotterdam en Den Haag het weekend zo afgesloten. Op feestdagen is de pizza ook ongekend populair. Afgelopen Koningsdag werden er drie keer zoveel pizza's als normaal besteld, hoewel het slechte weer daar waarschijnlijk ook een steentje aan heeft bijgedragen. Ook met de kerst doet deze Italiaanse lekkernij het goed, ook toen zijn er meer pizza's dan op een normale dag besteld.

Dat de omstreden ananas niet vaak als topping op een pizza ligt, snappen we. Maar bij knoflooksaus als meest bestelde topping zetten we toch onze vraagtekens.