Koninklijk paar aanwezig bij Holland Festival

Woensdagavond is in Amsterdam de 72e editie van het Holland Festival begonnen. Niemand minder dan koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren bij de opening aanwezig. Het jaarlijkse evenement werd afgetrapt met een nieuwe muziektheaterproductie van de Zuid-Afrikaan William Kentridge: The Head & The Load.

Onbekende geschiedenis

De voorstelling gaat over de bijna twee miljoen Afrikanen die tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Britten, de Fransen en de Duitsers als dragers werden ingezet. Er worden elf talen in de voorstelling gebruikt. Behalve zang en dans komt er ook het voor Kentridge kenmerkende schaduwspel aan te pas.

De geschiedenis is vrij onbekend. „Ik was zelf verwonderd over hoe weinig ik wist over deze geschiedenis. Dat heeft ermee te maken dat deze geschiedenis verborgen is gehouden, maar ook doordat mijn hoofd gevuld was door de bekende verhalen, zoals over de loopgraven", zei Kentridge in aanloop naar het festival.

Muziektheatermarathon

Kentridge (1955) en de Congolese choreograaf Faustin Linyekula (1974) drukken als 'associate artists' eigen stempels op het Holland Festival. Ook regisseur Pierre Audi is van plan een stevige indruk achter te laten op deze aflevering van het festival. Hij geeft mede leiding aan aus LICHT, een selectie uit Karlheinz Stockhausens magnum opus LICHT, Die sieben Tage der Woche. Het is een muziektheatermarathon van vijftien uur, gespreid over drie dagen. Vier helikopters maken deel uit van de voorstelling.

Het hele festival omvat 39 producties in het hoofdprogramma en 22 producties in het contextprogramma. In totaal zijn er 139 uitvoeringen. Daaronder zijn negen wereldpremières, zeven Europese premières en twintig Nederlandse premières.

Het Holland Festival duurt tot en met 23 juni.