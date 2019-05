Kom morgen op je bestemming met #lievelift

Moet je morgen naar school of werk in een andere stad en heb je geen auto of rijbewijs? Dan kan het knap lastig worden om op de plaats van bestemming te komen. Bijna alle vervoerders leggen namelijk morgen het werk neer.

Vervoerders willen met de staking betere pensioenregelingen voor elkaar krijgen. Iedereen moet volgens de vakbonden op zijn 66e kunnen stoppen met werken en recht hebben op een goed pensioen, ook zzp’ers. De AOW moet meestijgen met de inflatie en de boete die werkgevers krijgen als een werknemer eerder stopt, moet van de baan.

#lievelift

Heel belangrijk, maar als consument kan dat morgen een beetje onhandig zijn. Daarom gooien we graag de actie van vorig jaar op reprise: gebruik de hashtag #lievelift om een ritje naar je bestemming te vinden! In juni vorig jaar legden buschauffeurs het werk neer. Gelukkig bewezen jullie weer hoe lief jullie voor elkaar kunnen zijn en werd er massaal met elkaar meegereden.

Ga je met de auto naar je werk en heb je nog een of meerdere plekjes over? Laat dan op Twitter, Facebook of Instagram weten vanaf waar je naar welke bestemming rijdt. Gebruik de hashtag #lievelift en wie weet maak je iemand ontzettend blij. En zoek je een lift? Plaats dan een oproepje met dezelfde hashtag. Wie weet wat voor mooie vriendschappen je aan deze actie overhoudt!

Woensdag weer normaal

We zijn natuurlijk ontzettend benieuwd of jullie op je plaats van bestemming aankomen én of er nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Stuur ons je #lievelift-selfie en wie weet zie je jezelf woensdag terug in de krant. Woensdag kun je gewoon weer met het openbaar vervoer én vind je ons ook gewoon in de bakken op de grote stations.