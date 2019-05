Klanten AliExpress kunnen achteraf betalen

Het is voor klanten in Nederland voor het eerst mogelijk om een aankoop bij de Chinese webwinkelgigant AliExpress achteraf te betalen. Ook shoppers in Duitsland, Oostenrijk en Finland krijgen de nieuwe betaalmogelijkheid. AliExpress is hiervoor een samenwerking aangegaan met het Nederlandse betalingsbedrijf Adyen en zijn Zweedse branchegenoot Klarna.

Klanten die een product in de onlinewinkelwagen bij AliExpress leggen, gaan nu nog lang niet altijd over tot een daadwerkelijke aankoop. Mogelijk zijn ze huiverig over shoppen in China, lange levertijden en de kwaliteit van de producten.

Eerst ontvangen en bekijken

Klarna verwacht dat daar verandering in komt met de nieuwe dienst. „De klanten kunnen de producten eerst ontvangen en bekijken voordat ze betalen. Hierdoor gaat de gemiddelde orderwaarde omhoog en vermindert het aantal winkelwagenverlaters", zo laten de samenwerkende bedrijven weten.

Het Zweedse bedrijf levert de betaaloplossing waarmee achteraf betalen mogelijk is. Adyen zorgt voor de betaalpagina, waar alle betaaloplossingen op staan. AliExpress biedt toegang tot producten van Chinese makelij aan meer dan 100 miljoen klanten wereldwijd.