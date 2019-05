Kinderen gered uit handen van kindermisbruiknetwerk

Het is in Botswana sinds 2014 verboden om op olifanten te jagen, maar daar is verandering in gekomen. Dit meldt het Ministry of Environment, Natural Resource Conservation and Tourism. Reden achter het van tafel halen van het verbod is dat er te veel conflicten ontstaan tussen de mens en het dier.

Vernielde oogst

In Botswana leven zo'n 130.000 olifanten, de grootste populatie olifanten in heel Afrika. Tussen 2007 en 2014 daalde het aantal olifanten in Afrika met ongeveer 30 procent, waarna het jachtverbod werd ingesteld. Volgens lokale boeren veroorzaken de dieren overlast door de oogst te vernielen.