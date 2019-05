Internet/tv duurder, maar snelheid niet per se hoger

Tot aan de Deense verkiezingen zal de 19-jarige Mikkel Brix weigeren te eten. Hij is namelijk in hongerstaking, om aandacht te vragen voor het klimaat. De verkiezingsdag vindt pas over een kleine maand plaats.

Brix' grote voorbeeld is de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, die na de zomervakantie tot de Zweedse parlementsverkiezingen alle schooldagen staakte om aandacht te vragen voor het klimaat. „Het is vreemd dat een 16-jarige het grote voorbeeld is in het klimaatdebat, maar toch is het waar", aldus Brix.