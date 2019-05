Huis met impact: vakantie voor jezelf én een ander

Niet kunnen klussen, maar wel gewoon voor het avontuur en uit naastenliefde een huis kopen in Italië. De 24-jarige Matthijs Bijkerk en Arnoud Klop uit Rotterdam hebben het gedaan én geflikt.

De mannen houden van avontuur en doen naar eigen zeggen „altijd wel iets geks.” In Nederland schoven ze wekelijks bij een volslagen onbekende aan tafel bij de HEMA. „De mensen die alleen zitten en daar de goedkope maaltijden eten hebben zoveel verhalen”, legt Arnoud uit. De (toen nog) studenten hoorden de verhalen aan, kletsten gezellig en gaven de vaak eenzame mensen een leuk etentje.

„In de zomer proberen we ook altijd wat gaafs te doen”, gaat hij verder. „We zijn al eens naar Marokko gelift en ongeveer een jaar geleden appte Matthijs mij wat we die zomer zouden gaan doen.”

Huis voor een euro

Matthijs had gezien dat je in Italië huisjes kon kopen voor één euro. Net zoals in het RTL-programma Het Italiaanse Dorp: Ollolai, waarin mensen een huis in een verlaten dorp konden kopen voor een euro. Ze moesten de huizen dan wel opknappen. Arnoud stond meteen te popelen. Voor de twee was Ollolai echter wat te afgelegen en de panden te vervallen, dus het werd Torrano, in het noorden van Toscane.

„We zaten al in de auto naar Italië en waren toen pas afspraken aan het regelen met makelaars enzo”, vertelt Arnoud lachend. „Maar gelukkig plannen de Italianen net zo slecht als wij, haha!” Dat weekend hadden ze zeven bezichtigingen, op één huis was Matthijs meteen verliefd. Dat moest het worden.

Het 'huis met impact'

Een huisje van zo’n tachtig vierkante meter in een dorpje met ongeveer honderd inwoners, bijna allemaal ouderen. De twee jonge Rotterdammers vielen er natuurlijk meteen op. „Maar iedereen reageerde zo leuk op ons”, gaat Arnoud verder. „Tijdens het klussen sliepen we op de grond, hadden we geen warm water en geen elektriciteit. Dan stond je ’s ochtends in je zwembroekje met een teil koud water te douchen en elektriciteit leenden we bij de buren.”

Lieve buren

Die buren omarmden de twee optimistische avonturiers direct. „Ze zeggen sowieso altijd ‘ciao’ en hielpen ons met van alles. Om de dag aten we bij iemand anders en ze brachten ons flessen wijn of eten en veel klusspullen. De directe buren zijn een oudere man en een oudere vrouw, die we opa en oma noemen. Dat vinden ze geweldig!”

Inmiddels is het huis af. „We hebben veel moeten verbouwen. Zo moest de vloer bijvoorbeeld een meter diep worden uitgegraven, Italiaantjes zijn eenmaal een stuk kleiner dan wij... wij konden er niet eens staan!” Dat verbouwen deden ze in de tijd dat ze in Nederland hun scriptie schreven. „Dan kan je als student nog beslissen, deze week werk ik hard aan m’n scriptie en dan kan ik volgende week naar Italië.” Inmiddels zijn ze allebei geslaagd.

Vakantie voor een ander

Hoe de twee dit allemaal voor elkaar hebben gekregen? „Gewoon doen! Ik geloof dat mensen veel meer kunnen dan we allemaal denken”, zegt Arnoud. „Ik kan helemaal niet klussen, maar heb nu wel een heel huis opgeknapt. Ik bezit geen huis in Nederland, maar wel in Italië. Ik wist helemaal niet hoe dat ging met makelaars en toch is het allemaal gelukt!”

Het geld kregen ze bij elkaar door met ondernemers te praten die hun plan wilden steunen, een vriendin sprak Italiaans en het klussen deden ze samen met vrienden uit Nederland en nieuwe vrienden uit het dorp. Het ‘huis met impact’ is sinds eind mei te huren voor jezelf én een ander, want wie hier op vakantie wil, boekt ook een week voor iemand die het goed kan gebruiken. „Iemand die het minder heeft, het niet kan betalen of niet lekker in z’n vel zit. Op die manier maakt de vakantie in het mooie dorp niet alleen impact op jou, maar ook op een ander.”