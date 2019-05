Hollands festivalpubliek achterlijk verwend

Het festivalseizoen is inmiddels zo ver opgerekt dat Vivaldi er een vierluik mee kan vullen. Het hele jaar door en in alle hoeken van het land zijn festivals; van Eurosonic-Noorderslag in januari tot aan Eindhoven Metal Meeting in december. Het zwaartepunt ligt natuurlijk nog steeds in de zwoele zomermaanden. Metro nam poolshoogte en zette de trends voor het komende jaar op een rijtje.

Meer hiphop

We zien steeds meer hiphop en Urban op de festivals. Logisch, het is de populairste muziekstroming in Nederland. Volgens Timo Pisart van VPRO’s muziekplatform 3voor12 is het wel opvallend dat ook festivals als Paaspop en Zwarte Cross die artiesten nu omarmen. „Dan bedoel ik bijvoorbeeld niet Typhoon of De Jeugd Van Tegenwoordig. Die werden groot vanuit een ouder, alternatief publiek. Het gaat nu echt om grote mainstream acts als Jonna Fraser en Ronnie Flex, met liveband, die onder 12-jarige meisjes al razend populair zijn. Die worden nu ook door niet-hiphopfestivals serieus genomen.”

Meer vrouwen

Emancipatie sijpelt nu ook door in de festivalwereld. Volgens Rob van der Zwaan van Festivalinfo.nl zijn organisatoren erg bewust bezig met de man-vrouwverhouding op hun affiche: „Eurosonic-Noorderslag doet mee aan een initiatief van de EU om binnen enkele jaren 50/50 te zijn, maar ik zie het ook in persberichten van andere festivals terug.”

Duurzaamheid

Wat vertier betreft wordt het niet veel vervuilender dan festivals. In enkele dagen wordt een complete stad gebouwd, daar komt een gigantische berg afval vanaf. Dan hebben we nog niets gezegd over het vervoer van het publiek of de ingevlogen artiesten. Veel organisaties doen wel hun best de schade te beperken. Van herbruikbare hardcups of biologisch afbreekbare bekers tot het plasticpact van ID&T en MOJO. Bij vrijwel ieder festival wordt de discussie over ecologische impact gevoerd.

Publiek op Best Kept Secret festival. Foto: ANP - Paul Bergen

Het klokje rond feesten

Boutique-festivals kennen we al langer. Hierbij draait alles om de beleving en kwaliteit. Een trend die stiekem al door Lowlands werd ingezet; ook daar kon je dagen verdwalen in een aparte wereld. We zien het steeds vaker en verder doorgevoerd.

De klok rond feesten is volgens Pisart wel een nieuwe trend. „De 24-uurstent op Lowlands bijvoorbeeld lag vroeger buiten het terrein, inmiddels pontificaal in het midden van de festivalweide. Dat is sinds twee jaar wel de vetste plek om te zijn, terwijl de line-up niet per se heel spannend is.”

Hetzelfde geldt voor Wildeburg, een dansfestival in de Noordoostpolder waar je 72 uur lang non-stop door duinen en hoge begroeiing kan dwalen en dansen bij geheime podia. „Het programma stopt nooit. De één gaat tot 11.00 uur ’s ochtends door, de ander zoekt zijn tentje wat eerder op maar is weer vroeg uit de veren om voor hetzelfde podium te staan.”

Nederland uniek

Het brede aanbod is volgens Van der Zwaan uniek. Daar doen de festivals ook hun best voor. „Organisatoren zijn enorm op zoek naar unieke locaties. Vanwege het enorme aanbod kan dit voor het publiek een reden zijn om voor een festival te kiezen. Denk aan Into The Great Wide Open.”

Bij dit festival op Vlieland is het eiland zelf eigenlijk de hoofdattractie, hoe goed de bands ook zijn. Wildeburg valt in datzelfde straatje. „De concurrentie tussen festivals is moordend in Nederland en de consument inmiddels verwend. Die verwachten ook een breed programma, inclusief entertainment. Dat zie je in het buitenland nauwelijks.”

Publiek op Into The Great Wide Open. Foto: ANP - Kippa Ferdy Damman

Comfortabele hippies

Ook de food-line-up is nergens in het buitenland zo goed voor elkaar als hier. Deels verklaarbaar door het publiek dat naar de festivals komt natuurlijk. De arme hippies van vroeger zoeken nog steeds de muziekfestivals op, maar nu met een dikkere beurs en hogere eisen.

Daar komt nog een trend bij: accommodaties. Niet langer is je koepeltentje de enige optie. Regelmatig zijn bijvoorbeeld huurtenten of bungalows een alternatief. Ze zijn prijziger, zeker, maar wel comfortabel.