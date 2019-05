Help Ben de Spurs-fan het stadion in Madrid in

Naast een artikel in de Metro van donderdag 16 mei staat een kleine advertentie: Ticket gezocht voor Engelse supporter - Champions League-finale in Madrid. We zijn direct getriggerd op de redactie, is hier een oplichter aan het werk? Iemand die snel geld wil verdienen met een handeltje misschien? We bellen het nummer, het resultaat is hartverwarmend.

Wanneer ik opbiecht dat ik hem niet aan een kaart voor de wedstrijd kan helpen zucht Jon Stern (72) teleurgesteld aan de andere kant van de lijn. Zelf blijkt hij niets met voetbal te hebben, maar zodra hij van de eerste teleurstelling is bekomen vertelt hij liefdevol dat hij zo graag een kaart zou kopen voor zijn zoon Ben. „Een enorme Spurs-fan, hij weet trouwens niet dat ik dit doe.”

De advertentie zoals wij hem in de krant aantroffen

Silly money

Op 1 juni treffen Tottenham Hotspur en Liverpool elkaar voor de finale van de Champions League in Madrid. Kaarten voor de wedstrijd worden online voor astronomische bedragen aangeboden, op doorverkoopwebsites kosten ze rustig meer dan 4000 euro. Dan moet je ook nog bij het stadion zien te komen. Jon: „Ik ben bereid om ver te gaan, maar dat is echt silly money.”

Ben (37) woont met zijn vrouw en twee kinderen in Glasgow waar hij werkt als ambtenaar. Een ticket naar Madrid kan hij zich eigenlijk niet veroorloven. Toen de tragiek zich ontvouwde en Ajax in de slotminuten tegen Tottenham de finaleplaats verspeelde, nam zijn vader het heft in handen.

Nattigheid

Trots vertelt Jon dat hij rond middernacht een vliegticket voor Ben wist te bemachtigen, een kaart voor de daadwerkelijke finalewedstrijd is helaas nog niet in zijn bezit. Daarom plaatste Jon een advertentie in Metro. „Ik hoop heel erg dat iemand een kaart heeft die hij aan mij wil verkopen. De hoop is gevestigd op een Ajax-fan die ervan af wil nu zij niet in de finale staan.”

800 euro gaf hij inmiddels uit aan advertenties, tot nog toe leverde het weinig op. Eenmaal werd hij benaderd, door een Nederlandse man die een kaart aanbood op Ebay. „Ik wilde die komen halen en had zelfs al geld opgenomen bij de bank, maar cash wilde hij niet. Toen voelde ik toch nattigheid.” Jon steekt geregeld over naar het vasteland, hij heeft een appartement in Scheveningen dat hij soms aan toeristen verhuurt. „Zes-en-half uur met de auto vanuit Londen.”

Stil op de lijn

Deze koop ketste af, sindsdien bleef het stil op de lijn tot Metro hem belde over zijn advertentie. Jon geeft ons ook het nummer van zijn zoon. Die had geen flauw idee dat zijn vader adverteerde in een Nederlandse krant. „Ik ben er wel van onder de indruk dat hij dit heeft bedacht om aan een kaart voor de finale te komen. Ik was bij de thuiswedstrijd. Een enorme verrassing want Hotspur wint niet vaak een prijs, doorgaans is het een glorieuze afgang. Ik vind Ajax een erg mooie club, maar dat de Spurs wonnen was echt fenomenaal.”

Paplepel

Liefde voor Tottenham Hotspur kreeg Ben al met de paplepel binnen. Dat begon bij zijn opa, een Joods-Russische immigrant die zich vestigde in Noord-Londen. Die besloot voor twee clubs te juichen, Tottenham en Arsenal, dat was in die tijd heel normaal. De passie voor voetbal gaf hij door aan zijn kroost. Volgens Ben heeft dat de familie wel aardig opgesplitst: „De ene helft is voor Tottenham, de andere helft voor Liverpool. Wie er dus ook wint in Madrid: een deel is dolgelukkig en de rest is er kapot van.”