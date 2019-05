Harbers weg om misdaadcijfers asielzoekers

Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) is opgestapt. Hij vindt dat hij niet kan aanblijven nu ernstige misdrijven zijn weggelaten in cijfers bij het informeren van de Tweede Kamer over criminaliteit onder asielzoekers. De Kamer is niet goed geïnformeerd, erkent Harbers. Hij houdt vol dat van boze opzet geen sprake was, maar wil wel "de volle verantwoordelijkheid" nemen voor de gemaakte fouten.

Niet gevraagd

Harbers rekent zichzelf aan dat hij niet heeft gevraagd wat er onder de verhullende noemer 'overig' was geschaard vóór de misdaadcijfers naar de Kamer werden gestuurd. Toen aan het licht kwam dat daaronder ernstige misdrijven vielen, had hij moeten doorvragen of dat bekend was en daar bewust voor was gekozen.

Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) legde dinsdag in de Kamer verantwoording af over die jongste fout en verwacht vervolgens af te treden. Hij spreekt wel tegen dat de zware delicten opzettelijk onder het tapijt zijn geveegd.

Opzet

PVV-leider Geert Wilders gelooft daar niets van. Hij spreekt van 'pure misleiding' door het 'door en door verrotte ministerie'. Ook CDA'er Madeleine van Toorenburg vreest boze opzet. Ze denkt ook dat de ambtenaren niet zomaar uit zichzelf op de gedachte komen onwelgevallige zaken onder het tapijt te vegen. „Waarom voelt men de druk om het zo te doen?"

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen benadrukte dat het niet het eerst schandaal op Justitie en Veiligheid is met een bewindspersoon van VVD-huize. „Het zijn keer op keer fouten die VVD'ers de kop hebben gekost", zei hij refererend aan de gewezen ministers Ivo Opstelten en Ard van der Steur en staatssecretaris Fred Teeven. Hij wil van Harbers weten wat "het kabinet doet om te voorkomen dat we hier binnenkort opnieuw staan en de volgende bewindspersoon onder vuur ligt".

Tegelijkertijd reageerde Groothuizen fel op de kritiek van Wilders, die de criminaliteit door asielzoekers breed uitmat. „Ik weiger een hele groep negatief weg te zetten als sommigen verkeerde dingen doen."

Over de Europese verkiezingen

Wilders betichtte de regeringspartijen ervan dat zij hebben geprobeerd het debat over de affaire over de Europese verkiezingen van donderdag heen te tillen. Het geplande debat was inderdaad geschrapt, maar de coalitie spreekt tegen dat dat met het oog op de verkiezingen was.