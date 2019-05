Grote brand bij afvalverwerker in Hengelo

De sinds 21 mei vermiste vrachtwagenchauffeur Rob Wijhers uit Limburg heeft vermoedelijk een nacht vast gezeten in een Poolse cel. Volgens de politie had hij te diep in het glaasje gekeken en moest hij zijn roes uitslapen in de cel. Na een nacht werd hij weer vrijgelaten, maar sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Persoonlijke spullen

De 52-jarige trucker was in Polen voor zijn werk. Op 21 mei had zijn dochter voor het laatst contact met hem. Hij bevond zich toen in Slubice, vlak over de Duitse grens bij Franfurt an der Oder. De vrachtauto van Wijhers werd daar gevonden met zijn persoonlijke spullen er nog in, waaronder zijn telefoon.