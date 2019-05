Groningen getroffen door zware aardbeving

Groningen is woensdagochtend wederom opgeschrikt door een fikse aardbeving. Iets voor zessen werd de provincie geraakt door een beving met de kracht van 3.4, meldt het KNMI. In Westerwijtwerd, een dorp hemelsbreed zo'n 18 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad, lag het epicentrum.

De aardbevingen in de Groningen zijn al jaren een probleem en worden veroorzaakt door de gaswinning in de provincie. In 2012 vond in het dorp Huizinge tot nu toe de zwaarste aardbeving plaats: deze had een kracht van 3.6 op de schaal van Richter. In 2018 vond er eveneens een aardbeving van 3.4 plaats, in het dorp Zeerijp. De dag na die beving kwamen er zo'n duizend meldingen van schade binnen.

Beving had veel invloed

De zwaarte van die beving had veel invloed op de gaswinning in het gebied. Zo liet de NAM de dag na die beving weten de gaswinning op meerdere plaatsen te stoppen of terug te schroeven. In een later stadium besloot het kabinet uiteindelijk de gaswinning helemaal te gaan afbouwen, naar nul rond 2030. In maart dit jaar werd bekend dat er een parlementaire enquête komt naar de wijze waarop het kabinet is omgegaan met de risico's van de gaswinning in het gebied. Woensdagmiddag staat er in de Tweede Kamer een debat gepland over de gaswinning met minister Eric Wiebes.

Schade nog onbekend

Het is nog onbekend of er sprake is van schade als gevolg van de aardbeving. Wel laat de brandweer in Groningen weten dat de hulpdienst niet hoefde uit te rukken wegens de beving. Op social media lieten veel mensen in de provincie Groningen weten opgeschrikt te zijn door de beving, maar niemand rept over schade. „Hele bed trilde, iedereen wakker", meldde iemand. Een ander zei: „Hele huis schudt en kraakt...".

Kritiek

In Groningen is veel kritiek op hoe er wordt omgegaan met de schadeafhandeling van de aardbeving in 2018, iets waarvoor de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen verantwoordelijk is. Veel mensen wachten nog steeds op compensatie, terwijl de beving al meer dan een jaar geleden plaatsvond.

Een overzicht van het KNMI toont aan dat er in april en mei al een groot aantal kleinere aardbevingen waren in de provincie Groningen. Het gaat om veertien bevingen tussen 16 april en 20 mei, in kracht variërend van 0.5 tot 1.8.

'Kraan moet dicht'

René Paas, de Groningse commissaris van de Koning, wil dat de gaskraan zo snel als mogelijk wordt dichtgedraaid. „Deze beving maakt in één klap duidelijk dat Groningen nog niet veilig is", aldus Paas.

„Een aardbeving komt altijd als een verrassing, maar het was ons bekend dat er nog zo’n grote klap kon komen", zegt de commissaris, die zelf in de stad Groningen was, maar de aardschok niet heeft gevoeld. „Dit vergroot voor de inwoners van Groningen wel het gevoel van onveiligheid. Het zal ook leiden tot meer verontwaardiging over het achterblijven van het tempo in het afbouwen van de gaswinning, het oplossen van schade en de versterking van huizen."

Schades afhandelen

Volgens Paas laat de beving de noodzaak zien dat de gaswinning zo snel als mogelijk moet worden afgebouwd. „Meer gas terug is altijd beter", zegt Paas. Ook wil de commissaris dat de nieuwe schades snel en ruimhartig worden afgehandeld. „We zagen bij het schadeloket van de overheid een voorzichtig positieve ontwikkeling dat na jaren voor het eerst meer schades werden afgehandeld dan dat er meldingen bij kwamen. Dat patroon kan nu worden omgekeerd en dat moeten we voorkomen."

Rutte: 'Verschrikkelijk'

Premier Mark Rutte noemt de aardbeving in Groningen van woensdagochtend vroeg verschrikkelijk. Hij reageerde in het WNL-programma Goedemorgen Nederland. „Ik hoop van harte dat de schade beperkt blijft." Volgens Rutte was iedereen in de jaren vijftig nog heel optimistisch over de gaswinning, maar is die inmiddels „veranderd in een nachtmerrie".