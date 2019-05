Geen spoilers; 'Game of Thrones had een goed einde'

De laatste aflevering van Game of Thrones is maandag uitgezonden. Het wachten op de aangekondigde spin-offs óf natuurlijk het volgende boek in de serie; The Winds of Winter kan beginnen.

Een ruime zeventig uur aan televisie. Acht jaar aan serie. En dat is maandag 20 mei op z’n einde gekomen. Hoe dat einde er precies uitzag gaan we natuurlijk niet vertellen, maar topfan Matthijs Idema vond het meevallen. Geen zorgen, dit artikel bevat dus geen spoilers.

Gematigd tevreden

De eerste vijf afleveringen van het achtste en laatste seizoen van de hitserie vielen hem tegen. Het was hem te gehaast en de dingen die de serie echt tot Game of Thrones (GoT) maakten, misten. Toch is hij gematigd tevreden met de allerlaatste aflevering van het seizoen. „Ik was positief verrast”, aldus Idema, die op zijn fansite winteriscoming.nl alle facts over de serie verzamelt.

Hij was vooral benieuwd hoe ze de serie waardig gingen afsluiten in de laatste tachtig minuten, als er nog zoveel lijntjes afgeknoopt moesten worden. „Dat hebben ze toch best okee gedaan.” Toch blijft hij bij zijn eerdere argument dat het allemaal te snel is gegaan. „Als de schrijvers meer de tijd hadden genomen om alles mooier en meer kloppend te maken, was het beter geweest. Bijvoorbeeld tien afleveringen in plaats van zes.”

Lees ook: Huilen! Allerlaatste aflevering Game of Thrones

Doordat de eerste afleveringen van het seizoen hem tegenvielen, waren de verwachtingen bij Idema niet hooggespannen. „Met dat in mijn achterhoofd vond ik het een prima aflevering.” Voor het achtste seizoen was dat anders: toen waren de verwachtingen van de fans torenhoog. Idema benadrukt dat hij geen „hater” is. „Ik vond het echt niet slecht hoor, dit seizoen. Maar er zat meer potentie in dan er nu uit is gehaald."

Bitterzoet

Wat betreft de laatste aflevering vindt hij het een goed einde van de serie. „Het past wel. Zoals de schrijver van de serie, George R.R. Martin, al had aangekondigd: het was bitterzoet.” Martin heeft inspiratie gehaald uit Lord of the Rings, waar zo’n zelfde bitterzoet einde te zien is.

Idema kijkt vooral uit naar de boeken die nog uit moeten komen. „Ik denk dat daar meer context in zit, en daar meer de puzzelstukjes op z’n plek zullen vallen. Er is daar veel meer ruimte om achtergrond te schetsen en details te geven.”

De volledige serie opnieuw kijken zit er voorlopig ook nog even niet in. „Ik ga denk ik de zesde aflevering binnenkort nog eens kijken, dan kan ik het meer op me in laten werken. En misschien dat ik in de winter het laatste seizoen nog eens ga kijken. Voorlopig is het wel weer mooi geweest.”