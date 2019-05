'Geef je moeder een ervaring of een sexy pakje'

Zondag zetten we onze moeders weer in het zonnetje, het is dan Moederdag. Men denkt vaak dat Moederdag is ontstaan vanuit commercieel oogpunt. Niets blijkt minder waar. Een beetje onderzoek leert dat zelfs de oude Grieken een dag in het leven hadden geroepen om moederfiguren te eren.

De Grieken deden dit met ceremonies voor Cybelle of Rhea, de Grote Moeder der goden. „In Nederland wordt deze dag al sinds 1925 gevierd”, laat John Helsloot, onderzoeker bij het Meertens Instituut weten. De dag waarop moeders centraal staan waaide over vanuit Amerika. Het idee was dat vrouwen die het hele jaar door het gezinsleven draaiende hielden wel een dagje vrij hadden verdiend.

Bosje bloemen

„Omdat moeders veelal een verzorgende rol innemen in het gezin, was de gedachte dat de rollen voor een dag zouden worden omgedraaid”, zegt Helsloot. Dit kwam meestal tot uiting door kinderen die een poging deden een ontbijt op bed voor te bereiden en zonder al te veel gemors bij moeders op bed te brengen. Vergeet hierbij ook niet het cadeau -lees: een tijdens handvaardigheid in elkaar geflanst knutselwerk - dat na het ontbijt op bed werd gegeven. Ook het bosje bloemen is en blijft hier favoriet.

Op latere leeftijd was het gebruikelijk één of ander huishoudelijk apparaat aan moeders te geven met als doel het huishouden te vergemakkelijken. Denk aan een nieuwe soeppan, een alles-in-één-mixer, of een nieuwe vaas - waar meteen dat bosje bloemen ingezet kon worden. De zaken lijken echter te veranderen. „Wij merken dat het geven van een ervaring, in plaats van een cadeau, steeds populairder wordt”, zegt Corine Verhagen, marketingmanager bij de Surprisefactory.

Dagje weg

Volgens Verhagen merken ze wel dat de klassiekers als het bosje bloemen en een luchtje nooit helemaal verdwijnen. „Maar daar proberen wij op in te spelen, door aan te geven dat het origineler kan.” Verhagen vervolgt dat het zoekverkeer op internet naar het geven van een dagje uit aanzienlijk toeneemt in aanloop naar Moederdag. „Wij geven aan dat een dagje weg een belevenis is, een leuke herinnering, waar je een goed gevoel van krijgt.”

De 40-jarige Inger Hund, moeder van twee meiden van acht en vijf, sluit zich daarbij aan. „Ik wil geen cadeau’s met Moederdag, maar vind het wel leuk om wat met elkaar te doen. Mijn vriend bekokstoofd dit met onze dochters. En dat kan ook heel klein zijn, heerlijk met elkaar uitgebreid ontbijten thuis, filmmiddag of heerlijk uitwaaien op het strand en daarna lekker ergens borrelen. Het is al druk genoeg door de weeks, ik wil vooral een relaxte zondag met elkaar.”

Sexy pakjes

Niet alleen kinderen, ook vaders dragen vaak hun steentje bij aan Moederdag. Naast een bezoekje aan hun eigen moeder, zorgen ze vaak ook voor een kleinigheidje voor de vrouw die zijn kinderen op de wereld heeft gezet. Wat hierbij als verrassend kan worden opgemerkt is de toegenomen interesse in sexy verkleedkleding in de aanloop naar Moederdag. José Cabrera, verkoper in feestkleding is verbaasd over de plotselinge stijging van de verkoopcijfers. „Vorig jaar zagen we al een lichte stijging, maar dit jaar neemt de verkoop van sexy pakjes nog duidelijker toe in de aanloop naar Moederdag. Bovendien zijn we een winkel die zich vooral specialiseert in evenementen als Halloween en carnaval. Daarom is het opvallend dat mensen ons weten te vinden voor Moederdag.”

De stoute verpleegster-outfit, compleet met kort jurkje, hoofddekseltje en witte visnet kousen doet het goed. Het kamermeisjeskostuum deed het zelfs zo goed dat de verkoop ervan in de aanloop naar Moederdag verdrievoudigde.

Niet voor iedereen leuk

Moederdag is jammer genoeg niet voor iedereen leuk. Denk aan ruzies, moeders die ver weg wonen, of moeders die zijn overleden. Zo geeft ook de 46-jarige Monique Beijer aan. „Ik ben weduwe met een zoon van negen. Voor mij is Moederdag niet leuk, omdat ik alles zelf moet regelen. Ook op de basisschool staan ze daar na groep vier blijkbaar niet meer bij stil.” Beijer geeft aan te hopen dat het in de toekomst, naarmate haar zoontje ouder wordt, beter gaat. „Het zou een grote verrassing zijn een keer van niets te weten.”