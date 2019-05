FvD wordt 'grootste partij' in Eerste Kamer

De leden van de Provinciale Staten moesten maandag voor de tweede keer in een week tijd naar de stembus. De Statenleden stemden over de samenstelling van de senaat.

Forum voor Democratie en de VVD zullen elk met twaalf zetels in de Eerste Kamer komen. Omdat FvD tijdens de verkiezingen in maart als winnaar uit de bus kwam, wordt de partij van Thierry Baudet als 'grootste partij' aangewezen. Traditiegetrouw levert deze partij de voorzitter van dit parlement.

De samenstelling van de nieuwe senaat ©ANP

Meerderheid wordt minderheid

Er waren in totaal 75 zetels te verdelen door de leden van de Provinciale Staten. De FvD en VVD hebben er elk 12 in de wacht gesleept. Het CDA heeft 9 zetels, D66 7, PVV 5, SP 4, PvdA 6, GroenLinks 8, ChristenUnie 4, 50PLUS 2, Partij voor de Dieren 3 en Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) 1 en SGP 2.

Om in Nederland wetten door te kunnen voeren is een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer nodig. Tot dusver kon het kabinet Rutte III rekenen op een meerderheid in beide Kamers, deze luxe is de coalitie nu kwijt. De vier regeringspartijen komen in de nieuwe Eerste Kamer uit op 32 zetels terwijl er 38 zetels nodig zijn voor een meerderheid.

Er zal dus bij de oppositie om steun gezocht moeten worden. GroenLinks en de PvdA lijken hierbij de meest voor de hand liggende keuzes te zijn. In theorie kan ook Forum voor Democratie de regering aan een meerderheid helpen, maar in alle andere gevallen is er steun nodig van twee of meer partijen.

Voorzitter

Lijsttrekker Paul Cliteur van Forum voor Democratie is tevreden over de twaalf zetels die zijn partij veroverd heeft in de Eerste Kamer, hoewel FVD aanvankelijk een zetel meer werd toegedicht. "De grootste was leuk geweest, dat zal ik niet ontkennen", aldus Cliteur. "Maar tegenvallen mag ons niks, want we komen uit het niks."

Cliteur verwacht niet dat het gedoe binnen FVD de afgelopen weken het functioneren van de fractie in de weg zal staan. Beoogd fractieleider Henk Otten viel in ongenade bij het partijbestuur onder leiding van Thierry Baudet en moest zijn positie afstaan. De FvD-statenleden op een na stemden niet op hem. Alleen Robert Baljeu, een andere FvD'er die in opspraak raakte, koos voor Otten. Wie voorzitter en fractieleider wordt van de grootste Senaatfractie is nog niet bekend.

Opmerkelijk was het stemgedrag van twee PVV'ers uit Utrecht. Het staat Statenleden in principe vrij om te stemmen op wie ze willen, maar meestal stemmen ze op leden van hun eigen partij. Toch brachten René Dercksen en Elly Broere hun stem uit op Forum voor Democratie. Dit om hun onvrede te uiten jegens de partij van Geert Wilders.