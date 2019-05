Frietje voortaan in bakje van bamboe of palmblad

Het standaard beeld bij een snackbar - friet, frikandel of kroket in een wit plastic bakje - gaat veranderen. Steeds meer snackbars stappen over op een milieuvriendelijker bakje, gemaakt van bijvoorbeeld bamboe, karton, palmblad of suikerrietpulp. En dat is maar goed ook, want er worden jaarlijks zo'n 300 miljoen bakjes (eenmalig) gebruikt. Dit meldt de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri).

Duurder

Dat de bakjes maar één keer gebruikt worden en dat ze van plastic zijn gemaakt, maakt ze totaal niet duurzaam. Toch gaat de overstap langzaam, omdat de duurzame verpakkingen drie tot vier keer duurder zijn. Wilco Wieling van Depa, groothandel in verpakkingen voor onder meer snackbars, zegt tegen de NOS dat dat geen probleem moet zijn. „Amper 3 procent van de prijs van een patatje gaat nu op aan de verpakking. Met het nieuwe materiaal wordt dat misschien 4 of 4,5 procent."

Politiek

Dat veel snackbars overstappen naar een milieuvriendelijkere vorm van verpakken heeft ook te maken met een politiek besluit. Over twee jaar is het gebruik van plastic borden, rietjes, deksels en vorken namelijk verboden. Er heerst nog wel onduidelijkheid over het frietbakje - of patatbakje, zo u wilt -, dat verreweg het belangrijkste verpakkingsproduct is in de snackbar.