Flink wat schademeldingen na aardbeving Groningen

Bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) zijn woensdagochtend al negentig meldingen binnengekomen. Bij twaalf meldingen was de schade zo ernstig dat er melding werd gedaan van een zogenoemde Acuut Onveilige Situatie (AOS), meldt een zegsman.

Extra mensen ingezet

Wanneer er een AOS wordt gemeld, gaat het volgens de woordvoerder om scheve muren, krakende of onveilig constructies. „Deze mensen krijgen binnen 48 uur iemand van het speciale AOS-team op bezoek voor een nadere inspectie.”

Normaal gesproken komen er volgens het TCMG dertig meldingen per dag binnen. Woensdagochtend werden er binnen anderhalf uur sinds het openen van de telefoonlijn al tientallen meldingen gemaakt. Het schadeloket heeft extra mensen achter de telefoons gezet.

Overname van de NAM

De TCMG heeft vorig jaar de schadeafhandeling overgenomen van de NAM. Bij het schadeloket van de overheid kwamen er de afgelopen tijd ongeveer 200 nieuwe schademeldingen per week binnen. Wel werden er per week steeds zo’n 300 schademeldingen afgehandeld. Op dit moment liggen er nog meer dan 15.000 meldingen op de plank die nog moeten worden afgehandeld. Een flink deel daarvan is nog afkomstig van de NAM.

GRIP 2

De Veiligheidsregio Groningen heeft na de aardbeving opgeschaald naar GRIP 2, de op één na laagste alarmfase. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is er besloten op te schalen omdat er nog onduidelijkheid is over onder andere schade aan de infrastructuur in het gebied.

De opschaling houdt in dat onder meer bestuurders, waterschappen, politie en brandweer bij elkaar komen. „Er zijn veel vragen van zowel inwoners als bestuurders. Door bij elkaar te komen, hopen we een beter beeld te krijgen van wat er leeft, en welke schades er zijn.”

Inspecties

Het Waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen voeren inspecties uit in het gebied dat werd getroffen. Het waterschap controleert onder meer gemalen en sluizen, en een team van vijf tot tien medewerkers van de provincie inspecteert of er schade is aan wegen, bruggen en kunstwerken.

Het waterschap is alert op eventuele schade aan dijken en kades omdat deze „van belang zijn voor de veiligheid van onze inwoners". Ook het waterschap Hunze en Aa's controleerde waterkeringen en kunstwerken, als de Groevesluis en dijkdoorgangen bij Delfzijl. Daarbij kwamen geen bijzonderheden aan het licht, meldt het waterschap.

Calamiteitenorganisatie

Bij een aardbeving met een kracht boven 3.0 wordt bij het waterschap de zogenoemde calamiteitenorganisatie opgestart. Een inspectieploeg is inmiddels al aan de slag gegaan in het beheersgebied, dat ligt in het noorden en westen van de provincie Groningen, in de kop van Drenthe en in het Friese deel van het Lauwersmeergebied.

Het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) laat via Twitter weten dat de aardschok ook in het ziekenhuis gevoeld is, maar dat de beving geen gevolgen heeft gehad in het operatiecentrum, op de intensive care en op de hartbewaking.