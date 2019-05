Fatale autocrash prinses Diana wordt pretparkritje

Een museum annex pretpark in de Amerikaanse staat Tennessee heeft zich de woede op de hals gehaald van veel Britten. In het park is het namelijk vanaf afgelopen weekend mogelijk om de laatste minuten van de bij een auto-ongeluk omgekomen prinses Diana mee te maken.

Liefhebbers zullen iets meer dan 20 euro moeten betalen om plaats te nemen in de auto. Deze auto zal zichzelf niet echt te pletter rijden in een Parijse tunnel, maar met 3D-projecties en bewegingen moet dit hier wel op lijken.

Het voertuig waarin het ongeluk plaatsvond ©ANP

Smakeloos?

„Het is een computermodel met een 3D-engine. Als je om je heen kijkt, lijkt het net alsof je echt in Parijs zit. Gedurende de rit verlaat je vanuit het perspectief van de Princess of Wales het Ritz Hotel en zie je dat de paparazzi je achtervolgt. Aan het einde is er een knal en een flits, waarvan we denken dat het de bestuurder heeft verblind met de autocrash tot gevolg," zo laat de bedenker van dit macabere ritje optekenen door The Mirror. Bloed is er overigens niet te zien, zo benadrukt hij.

Aan het leven van de prinses kwam op 31 augustus 1997 abrupt een einde, ze was 36 jaar oud. Diana was de moeder van de William en Harry en getrouwd met prins Charles. Het plotselinge overlijden van de kroonprinses leidde tot een massale uiting van rouw in de gehele Commonwealth en is lange tijd onderwerp geweest van onderzoeken en complottheorieën.

De buitenkant van het interactieve paparazzimuseum ©ANP

"Gezellig" gezinsuitje

Nadat de 'Lady Diana-experience' voltooid is, kunnen de bezoekers stemmen op het motief achter de crash. Een van de opties is een complot van het Britse koningshuis. Het National Enquirer-museum biedt meerdere tentoonstellingen en ritjes waarin bezoekers op interactieve wijze geschiedenis van de tabloidjournalistiek wordt bijgebracht. Een woordvoerder laat weten dat hij zich niet herkent in de kritiek dat de attracties zouden getuigen van slechte smaak.

Enquirer Live zou tenslotte zeer geschikt zijn voor kinderen, zo menen zijzelf. Mocht je dit ritje te smakeloos vinden dan is het ook mogelijk om virtueel bij de schietpartij op John F. Kennedy te zijn, te buurten bij Micheal Jackson terwijl hij zijn kindje over een balkonrand laat hangen of op visite te gaan bij de plaats delict waar de ex-vrouw van OJ Simpson is omgekomen.