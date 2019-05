EU-feitjes: de Belgen móeten verplicht stemmen…

Estlanders kunnen thuis lekker achter de laptop blijven zitten om te stemmen. Onze zuiderburen móeten stemmen, want anders schrijft oom agent een bon uit. In Tsjechië duren de Europese verkiezingen twee dagen. Dit en nog veel meer verkiezingsfeiten op een rij.

In den verre

Wist je dat de inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten ook mogen stemmen bij de Europese verkiezingen? Hoewel deze eilanden geen onderdeel uitmaken van de EU, zijn zij wel onderdeel van het Nederlandse Koninkrijk en daarom hebben ze het recht om mee te beslissen over de Nederlandse afgevaardigden in het EP.

Lekker vroeg

Er zijn donderdag twee plekken in Nederland waar je al om middernacht je stem uit kan brengen. In Groningen en in Zwolle kun je je uit je dak gaan op de #ThisTimeImvoting party in het Groninger Forum in Groningen en in Zwolle op de Votingparty in het Vliegend Paard. Met je stempas kun je zelfs gratis naar binnen. Kijk op www.ikstemdezekeer.eu/events voor meer informatie.

Géén campagne

In Spanje is het voor de overheid verboden om een campagne te voeren om de opkomst bij verkiezingen te verhogen. In Spanje heb je in de grondwet expliciet het recht om niet te gaan stemmen.

Jonge kiezers

In Oostenrijk en Malta mag je al stemmen vanaf 16 jaar. In Griekenland vanaf 17 jaar. Dit is ook zo bij de Europese verkiezingen!

Heel veel tellen

In totaal zijn er deze week 426.828.171 stemgerechtigden in heel Europa. Zonder de Britten waren dat er ongeveer 375,5 miljoen.

Stemplicht

In sommige landen geldt een stemplicht waarbij je dus mót stemmen. Dit is het geval in België, Luxemburg, Cyprus, Griekenland en Bulgarije. Wie bij onze zuiderburen niet stemt, krijgt een boete.

Meer te kiezen

In Nederland kun je op 23 mei alleen stemmen voor de Europese verkiezingen. Maar in veel andere landen zijn er tegelijkertijd ook verkiezingen voor bijvoorbeeld de gemeenteraad of zelfs, zoals in België, het nationale Parlement. De Ieren kunnen deze week stemmen in een referendum over de vraag of de wet over echtscheidingen moet worden aangepast.

Gewoon thuis

Estland is het enige land waar je online je stem kunt uitbrengen.

Over de grens

Om je in een lidstaat verkiesbaar te stellen voor de Europese verkiezingen hoef je niet de nationaliteit van dat land te hebben, zolang je maar onderdaan bent van een van de EU-landen. In het verleden waren er Nederlanders Europarlementariër voor Duitsland en België.

In het buitenland

In de meeste landen, waaronder Nederland, kun je ook stemmen als je in het buitenland woont. Alleen in Ierland, Slowakije, Tsjechië en Malta kan dat niet.

Twee dagen tijd

Tsjechië is het enige land waar je op twee dagen kunt stemmen voor de Europese verkiezingen: op 24 én 25 mei.

Kijkcijferhit

De campagnefilm van het Europees Parlement, Bepaal jouw toekomst, is al meer dan 130 miljoen keer bekeken. De film is in meer dan 30 talen vertaald en ook in diverse gebarentalen.

Stemmers 2014

De opkomst in de EU was vijf jaar geleden gemiddeld 42,6 procent, het laagste sinds de eerste Europese verkiezingen in 1979. In Nederland bracht 37,3 procent een stem uit in 2014.